PVEM no necesita la “Ley Esposa”, va esposa de Gallardo con o sin Morena: Luis Armando Melgar

No necesitamos la Ley Esposa, afirmó el senador del PVEM, Luis Armando Melgar, quien aseguró que su partido va con Ruth González, -esposa del actual gobernador de San Luis Potosí-, con o sin Morena.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkenti, el senador del Partido Verde Ecologista de México. dijo que la Ley Esposa es un tema de pensamiento práctico, pero el PVEM no necesita de ella, con o sin Morena vamos con Ruth González, afirmó el senador del Verde, quien además se dijo a favor de que el INE sea un órgano autónomo.

Aunque reconoció las fuerzas políticas de San Luis Potosí y al gobernador Gallardo, “la mejor posicionada para las elecciones del 2027 es la senadora Ruth González".

“Parar y vetar la ley esposa es algo muy sensato, no tenemos que andar moviendo el avispero cuando las cosas están mejor y más zanjadas y con mayor claridad”.

¿Cómo plantea el PVEM una eventual alianza electoral?

“No necesitamos de ninguna ley y obviamente vamos a encabezar la alianza en el caso de que Morena quiera venir con nosotros; si vamos en alianza con Morena vamos en iguales porque aquí las alianzas no son de sometimiento”.

Sobre la reforma a la Ley Electoral dijo, “no hemos visto ni una iniciativa que ya esté sujeta a discusión”, pero afirmó que “en la Ley electoral tenemos que medir caso por caso… queremos un sistema electoral de pesos y contrapesos, una representación proporcional que cumpla”.

Reconoció que se deben cortar presupuestos, pero se dijo en desacuerdo con Pablo Gómez, “el INE debe ser un órgano autónomo que funcione con total transparencia para que todos los mexicanos estemos tranquilos”.

