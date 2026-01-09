“Si así van a discutir la reforma electoral, estamos fritos”, advierte Lorenzo Córdova

Lorenzo Córdova adviritió la falta de clima parlamentario para la revisión de la reforma electoral en México. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova señaló al expresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna por agresiones verbales en el contexto previo a la revisión de la reforma electoral en México, por lo que acusó del partido en el poder su “falta de tolerancia y advirtió”si así van a discutir la reforma electoral, estamos fritos”.

¿Cuál es el contexto previo a la discusión de la reforma electoral?

Durante una entrevista para “Así las cosas” con Gabriela Warkentin, Córdova detalló que aunque no milita en ningún partido, fue invitado por la coordinación de Somos México para realizar una propuesta de reforma electoral que se espera sea presentada ante el pleno en la Cámara de Diputados.

El día de ayer en convocatoria de la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, asistió a presentar la propuesta que espera sea parte de una “consistente discusión parlamentaria”.

¿Qué ocurrió durante su visita a la Cámara de Diputados?

Sin embargo, durante la espera fue asediado por Gutiérrez Luna de quien dijo, “sin más me empezó a gritar que era un mentiroso, cuando me acerqué y los saludé, me acusó que había cambiado mi sentido del voto, cuando le quería explicar me dijo no y se metió a su oficina”, momento al que quiso restar importancia, sin embargo, dijo, “queda como anécdota menor”, ante una reforma de tal importancia.

Por lo que señaló “eso es autoritarismo, no democracia, preocupa la actitud de un vicepresidente de la Cámara de Diputados”.

