Reforma Electoral no es ley Maduro, ni busca autoritarismo, asegura Sheinbaum

Aunque aseguró que aún no existe un proyecto definitivo sobre la propuesta de Reforma Electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la iniciativa que enviará el Ejecutivo al Congreso no dará argumentos a la oposición para sostener que se trata de una “ley Maduro” ni de un intento de imponer un régimen autoritario en México.

Tras reunirse con los coordinadores de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, así como con integrantes de la Comisión Especial de la Presidencia, la mandataria aseguró que la reforma tiene como objetivo fortalecer la democracia.

“Haber la posición, incluso la derecha no sólo nacional sino internacional, ha querido decir que en México no hay democracia y que México va a un régimen autoritario, falso de toda falsedad… primero en México hay democracia, democracia electoral, democracia participativa, libertades absolutas. Cuando hay algún problema de una autoridad un policía, un guardia que hace uso excesivo de la fuerza y sanciones hay respeto a los derechos humano… México es un país democrático”. — Dijo la Presidenta

Negó que se busque quitar autonomía al Instituto Nacional Electoral y aunque evitó aclarar si se plateará o no la eliminación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) enfatizó que se atienden preocupaciones sociales como la reducción de costos en elecciones.

“Debe haber una reducción de lo que representa el costo de las elecciones y las instituciones electorales al país, para el bien del país y del pueblo de México y que esos recursos se utilicen en otras cosas… obviamente sin afectar la operación de las instituciones autónomas, que no se trata de quitarle autonomía al INE, no se la vamos a quitar, pero pues que sea algo razonable… la tercera que en las representaciones proporcionales los llamados plurinominales, si existen, pues que se elijan de una manera distinta que no sean listas de las cúpulas de los partidos”. — Argumentó

Sheinbaum insistió en que no se trata de una “ley Maduro” para que Morena se mantenga en el poder, como acusaron legisladores del PAN y del PRI.

“Para que no digan, porque ya la calificaron o ya le pusieron ley Maduro… primero la garantía de la representación de las minorías, esa para todos aquellos que dicen que no queremos que quien tenga una proporción menor de la votación esté representado, eso no va a ocurrir, hay esa garantía” —

¿Cuándo se presentará la iniciativa?

Aunque el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, señaló que la iniciativa podría presentarse a mediados de febrero, la presidenta confió en que sea durante la primera semana de ese mes y descartó una reunión directa con partidos aliados.

“La Secretaría de Gobernación y la Comisión están dialogando con todos y una vez que se presente la propuesta, pues ya también dependerá de los diputados y los senadores… todavía estamos trabajando, contestando preguntas internamente que permitan hacer una reforma aceptable… no es una reforma que va a desaparecer muchas cosas que han funcionado en México, pero sí que fortalezca la democracia y también la fiscalización de los recursos”. — Explicó Sheinbaum

Indicó que ya se han escuchado diversas propuestas durante los foros y que el debate continuará en el Congreso, por lo que reiteró que no recibirá a representantes de la oposición.

Finalmente, Sheinbaum sostuvo que no habrá un proyecto autoritario, no por evitar críticas, sino porque aseguró que no es convicción del movimiento.