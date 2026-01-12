INE entrega 241 propuestas para la Reforma Electoral a comisión presidencial

Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, acompañado de las consejeras y consejeros del INE, durante la entrega de propuesta de Reforma en un despacho de la colonia Juárez. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

La mayoría de los y las consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE), entregaron formalmente 241 propuestas institucionales en materia electoral a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presidida por Pablo Gómez.

¿Cómo se construyeron las propuestas entregadas por el INE?

En el acto protocolario, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, subrayó que las propuestas son resultado de un ejercicio inédito de deliberación técnica, colegiada y transparente, en el que el Instituto no ocultó las diferencias ni las tensiones propias de un debate profundo entre las consejerías, sino que las asumió como parte de su fortaleza institucional.

Detalló que los documentos recogen tanto las coincidencias mayoritarias como las propuestas individuales, en diferentes documentos.

Destacó que las propuestas alcanzaron el respaldo de la mayoría de las consejerías, lo que demuestra su capacidad de para procesar el disenso y transformarlo en acuerdos técnicos viables al servicio del sistema electoral mexicano.

¿Qué cambios al sistema electoral plantean las consejerías?

Cabe señalar que el documento contiene propuestas técnicas organizadas en 10 ejes temáticos, trabajados en los últimos tres meses, aprobadas por la mayoría de las consejerías electorales durante la sesión de Mesa de Consejerías, celebrada el viernes pasado.

El INE apuntó que más del 70 por ciento de las propuestas fue aprobada por mayoría y entre ellas destaca el voto electrónico y nuevas modalidades; así como mantener los plurinominales en el Congreso de la Unión.

Un modelo mixto de votación, electrónico y presencial en casillas; mover la elección judicial de fecha así como prohibir participación de partidos políticos en promoción de candidaturas judiciales, un calendario específico para campañas en agosto-septiembre y la Jornada Electoral el último domingo de octubre.

El uso de Inteligencia Artificial para fiscalización de recursos, además de la fiscalización de plataformas digitales, redes sociales e influencers, 50% del financiamiento de campaña obligatorio para candidatas mujeres y la tipificación de violencia digital contra mujeres en materia electoral.

Una credencial para votar desde el extranjero de carácter permanente, acciones afirmativas para pueblos indígenas, afromexicanos, personas con discapacidad y migrantes.

El INE subrayó que presenta esta propuesta como una aportación técnica al debate legislativo, no como una agenda cerrada ni una iniciativa unilateral.

