Sheinbaum busca mayor democracia participativa con nueva reforma electoral

Fueron presentados a la presidenta Claudia Sheinbaum, los resultados preliminares de los foros en torno a la nueva reforma electoral.

Tras alrededor de tres horas de acercamiento con los integrantes de la Comisión Especial de Presidencia, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, indicó que el tema de democracia participativa fue la mayor preocupación para la Primera Mandataria.

Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, salió de Palacio Nacional tras la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en la que se discutió la Reforma Electoral. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Ampliar

¿Qué busca la reforma electoral en materia de democracia participativa?

“Quien decida la consolidación de la democracia participativa, ese es el gran tema de la reforma electoral.

-¿Cuáles fueron los principales puntos?

-Estamos trabajando en ellos, seguramente en las próximas semanas terminarán de afinarse, yo lo que les puedo decir y que no pierdan de vista es la democracia participativa…

-¿Cuándo se va a presentar ante el Congreso?

-Seguramente se presentará en tres semanas.

-¿Ya hay acuerdo con el PT y el Verde?

-Es parte del consenso que se debe hacer”.

Negó que sea una mala señal que no estuvieran presentes los representantes de las bancadas del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista, así mismo explicó que aún se revisan los temas de presupuesto para partidos políticos y la representación proporcional o existencia de plurinominales.

¿La revocación de mandato podría incluirse en la boleta de 2027?

El líder de la bancada en San Lázaro, Ricardo Monreal, indicó que aún se revisa la posibilidad que la revocación de mandato pueda ser llevada a la boleta electoral en 2027.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, salió de Palacio Nacional tras la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la que se discutió la Reforma Electoral. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Ampliar

“¿Cuándo se presentará la iniciativa al Congreso?

La revocación de mandato…

-¿sí va a venir incluido para el 27?

-Está en eso, nos mostraron el prontuario o todo el catálogo de los temas que durante seis meses recogió la comisión y fue interesante sin embargo se sigue trabajando, nosotros incluso creemos que no vamos a dar pie de aquí al día último de enero para la presentación de la iniciativa, no creo que de porque son muchos los temas…

-Adán Augusto decía que en tres semanas...

-No porque depende mucho del consenso con los aliados”.

Por ello consideró podría tenerse el dictamen hasta la segunda semana de febrero. Otro punto que mencionó es que se garantizará la autonomía al Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos electorales.

¿Qué pasará con la autonomía y el presupuesto del INE?

“No, la Presidenta fue muy clara en eso, dijo no, no, yo creo en la autonomía y hay que garantizar la autonomía…

-¿Continúa el recorte al INE?

-Es parte de lo que se está planteando, no está resuelto nada en la iniciativa porque depende mucho del acuerdo, el consenso que se logre con el PT y el Verde y en las próximas horas la Comisión se reunirá con ellos”.

Detalló que hay 12 temas que son relacionados con reformas constitucionales, entre ellos, lo relacionado con las OPPLEs. Otros asuntos que aún se revisan dijo es el fuero del legisladores.

Síguenos en Google News y encuentra más información