Marina detiene en Mazatlán a Daniel Alfredo “N” alias “El Cubano”, ligado al tráfico de drogas sintéticas

Daniel Alfredo “N” alias “El Cubano, ligado al tráfico de drogas sintéticas es objetivo de EUA y fue detenido en Mazatlán.

La Secretaría de Marina informó que, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fue lograda la detención de líder del narco Daniel Alfredo “N”, presunto responsable de encabezar una célula dedicada a la producción y transporte de drogas sintéticas hacia Estados Unidos, así como al lavado de dinero para un cártel delictivo.

La Armada de México detalló que, tras trabajos de inteligencia, seguimiento e investigación, se cumplimentó una orden de aprehensión con fines de extradición en contra de Daniel Alfredo “N”, alias “El Cubano”, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el municipio de Mazatlán, Sinaloa.

En Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico detuvieron a Daniel Alfredo "N", alias "El Cubano", líder de una célula delictiva afín al Cártel de Sinaloa, responsable de coordinar la distribución de droga sintética hacia Estados Unidos.

¿Cómo se realizó la detención del presunto líder criminal?

De acuerdo con la autoridad naval, personal de la SEMAR y la SSPC proporcionó seguridad durante la detención y el traslado del imputado a la sede de la FGR en Mazatlán, donde fue certificado médicamente y quedó a la espera de su traslado a la Ciudad de México.

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación solicitará su internamiento en un penal de alta seguridad, como parte del proceso judicial y del procedimiento de extradición.

¿Cuál era el alcance de la organización delictiva?

Las autoridades señalaron que el detenido encabezaba una organización criminal dedicada al trasiego de drogas hacia la Unión Americana, con presencia y operación mediante otras células delictivas en los estados de Sinaloa y Chihuahua, lo que lo convierte en un objetivo prioritario dentro de las acciones contra el crimen organizado.

