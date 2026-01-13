Aulas vacías por miedo: Seis comunidades en Sinaloa no logran retomar clases presenciales por violencia

La situación de inseguridad en Sinaloa ha impedido el regreso a las aulas en varias comunidades rurales del estado, donde estudiantes y docentes se han visto obligados a retomar actividades escolares a distancia como medida preventiva.

Planteles educativos de al menos seis comunidades rurales de Sinaloa, no reanudaron clases presenciales esta semana debido a problemas de violencia, informó la secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla.

¿En qué comunidades no regresaron a clases presenciales?

La funcionaria estatal mencionó que, en Navolato, algunos planteles de las comunidades rurales de Villa Juárez, El Castillo y Las Puentes, retornaron a clases de forma virtual, mientras que en el municipio de El Rosario no se reanudaron las clases presenciales en las comunidades de La Rastra y Matatán.

En tanto, en el municipio de Culiacán, esta misma situación se presentó en la sindicatura de Tepuche.

“Algunos planteles de Villa Juárez, no todos (...). Las primarias federales están en presencialidad, pero la ETI 51 emitió un comunicado sin previa consulta con la autoridad, entonces son esos casos específicos” — , dijo.

¿Por qué algunas escuelas optaron por clases en línea?

Cabe señalar que, a finales de noviembre, padres y madres de familia de la Escuela Secundaria ETI 51, ubicada en Villa Juárez, Navolato, cerraron con candado el acceso al plantel, luego de que a través de redes sociales, se difundieran presuntas amenazas de arrojar explosivos al interior de la institución.

Ante esta situación, las familias exigieron que sus hijas e hijos continuaran las clases en línea, por lo que el semestre concluyó de manera virtual.

De acuerdo con la secretaria de Educación Pública y Cultura, en este regreso a clases, y sin previo aviso a las autoridades educativas, se emitió un comunicado en el que se informó que las clases en línea continuarían.

