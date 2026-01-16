“No salgan después de las 10”, alcalde de Coatzintla lanza alerta ante violencia

El alcalde asegura que no se trata de un toque de queda. Foto de archivo

Xalapa, Ver.- Ante los hechos de violencia en Coatzintla que se registran en la zona norte del estado de Veracruz, el alcalde Jorge Alanís Monterrubio pidió a su población no salir después de las 10 de la noche para evitar ser víctimas de la misma.

El edil del municipio conurbado con Poza Rica, donde recientemente asesinaron al reportero de la nota policíaca Carlos Castro y en donde el miércoles por la noche se registró un ataque armado en un bar, negó que se tratara de un “toque de queda”.

¿Por qué el alcalde pidió no salir después de las 10 de la noche?

“Le pido a toda la ciudad que tomen precauciones, les pido a todos los ciudadanos que de no ser necesario no salgan de sus casas después de las 10 de la noche, nosotros estaremos implementando estas estrategias y con favor de Dios buscando que estos incidentes no ocurran en nuestro municipio”. — Jorge Alanís Monterrubio

Recordó que ya sostuvo una reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés, para gestionar la presencia de más patrullas para reforzar la vigilancia en todo el municipio, además de buscar tener otros fondos federales en materia de seguridad.

¿Qué acciones de seguridad se reforzarán en el municipio?

“Justamente en esta semana me reuní con el Secretario de Seguridad Pública en Xalapa, en el Palacio de Gobierno, ya se gestionaron dos patrullas más, son coches pequeños, esos coches nos pueden servir para aumentar el patrullaje, sobre todo aquí en la cabecera y seguiremos impulsando las estrategias para que como municipio cumplamos con lo que nos piden en materia de seguridad para de esta forma ser acreditadores a otros fondos federales que ayudan en materia de seguridad”, declaró.

Asimismo, el alcalde de Coatzintla, dijo que su cabildo buscará la manera de equipar a los elementos de la policía municipal.

