  17 ENE 2026

Encuentran con vida al profesor Leonardo Escobar, desaparecido en Nuevo León

El profesor colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios, académico de la IBERO Puebla, fue localizado con vida en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Lo último que se supo de Leonardo Ariel antes de su desaparición es que había sido detenido por la Guardia Nacional el 31 de diciembre, aunque fue liberado el 2 de enero.

Comunicóloga, apasionada por el periodismo de investigación y las causas sociales. Soy la voz de la sección &quot;Tendencias&quot; en Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar. Busco que la ciudadanía reciba información objetiva y veraz.Alejandra Pérez Molina

El cónsul de Colombia en México, Alfredo Molano Jimeno, confirmó que el profesor colombiano de la Universidad Iberoamericana (IBERO) Puebla, Leonardo Ariel Escobar Barrios, fue encontrado con con vida.

Hasta el momento ha trascendido que se le vio en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Leonardo Escobar Barrios fue encontrado en el municipio de Juárez, Nuevo León. Foto: Redes Sociales

Cabe recalcar que lo último que se supo del académico antes de su desaparición es que fue detenido por la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, y puesto a disposición de la policía municipal el 31 de diciembre del 2025, pero liberado el 2 de enero del presente año.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Nuevo León indicó que Escobar Barrios fue localizado gracias a los esfuerzos coordinados de las autoridades de seguridad del estado y la federación.

Hasta el momento se desconoce su estado de salud y las circunstancias en las que fue encontrado.

