Encuentran con vida al profesor Leonardo Escobar, desaparecido en Nuevo León

Lo último que se supo de Leonardo Ariel antes de su desaparición es que había sido detenido por la Guardia Nacional el 31 de diciembre, aunque fue liberado el 2 de enero.

El cónsul de Colombia en México, Alfredo Molano Jimeno, confirmó que el profesor colombiano de la Universidad Iberoamericana (IBERO) Puebla, Leonardo Ariel Escobar Barrios, fue encontrado con con vida.

Con mucha alegría @consuladocolmex se permite informar que el connacional Leonardo Escobar Barrios fue hallado con vida. Agradecemos la confianza y la fortaleza de su familia, así como el compromiso y trabajo de las autoridades de Nuevo León. @petrogustavo @CancilleriaCol — Alfredo MolanoJimeno (@AlfredoMolanoJi) January 16, 2026

Hasta el momento ha trascendido que se le vio en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Leonardo Escobar Barrios fue encontrado en el municipio de Juárez, Nuevo León. Foto: Redes Sociales Ampliar

Cabe recalcar que lo último que se supo del académico antes de su desaparición es que fue detenido por la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, y puesto a disposición de la policía municipal el 31 de diciembre del 2025, pero liberado el 2 de enero del presente año.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Nuevo León indicó que Escobar Barrios fue localizado gracias a los esfuerzos coordinados de las autoridades de seguridad del estado y la federación.

La #FiscaliaNL informa que gracias a los esfuerzos coordinados de las autoridades de seguridad del estado y la federación, el ciudadano originario de Colombia, Leonardo Ariel Escobar Barrios, fue localizado con vida en el municipio de Juárez, N.L — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) January 16, 2026

Hasta el momento se desconoce su estado de salud y las circunstancias en las que fue encontrado.

