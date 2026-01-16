Encuentran con vida al profesor Leonardo Escobar, desaparecido en Nuevo León
El profesor colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios, académico de la IBERO Puebla, fue localizado con vida en el municipio de Juárez, Nuevo León.
El cónsul de Colombia en México, Alfredo Molano Jimeno, confirmó que el profesor colombiano de la Universidad Iberoamericana (IBERO) Puebla, Leonardo Ariel Escobar Barrios, fue encontrado con con vida.
Te podría interesar: Investigan desaparición de académico de la Ibero tras detención en Nuevo León
Hasta el momento ha trascendido que se le vio en el municipio de Juárez, Nuevo León.
Cabe recalcar que lo último que se supo del académico antes de su desaparición es que fue detenido por la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, y puesto a disposición de la policía municipal el 31 de diciembre del 2025, pero liberado el 2 de enero del presente año.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Nuevo León indicó que Escobar Barrios fue localizado gracias a los esfuerzos coordinados de las autoridades de seguridad del estado y la federación.
Hasta el momento se desconoce su estado de salud y las circunstancias en las que fue encontrado.