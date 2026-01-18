;

  • 19 ENE 2026, Actualizado 03:37

Detienen a Eric Antonio “N”, presunto feminicida de Cindy y Teresita, en Cuautitlán

Autoridades federales detuvieron a Eric Antonio “N” por el doble feminicidio de una joven y su madre, ocurrido el 12 de enero en el Estado de México.

FOTO: @SSPCMexico

FOTO: @SSPCMexico

Rocío Jardínez Hernández

Fue detenido Erick Antonio “N”, identificado como autor material del doble feminicidio de la joven Cindy, de 25 años, y su madre Teresita de Jesús, de 53 años, ocurrido el 12 de enero, en el municipio de Cuautitlán, Estado de México.

FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

¿Cómo se logró la captura del presunto agresor?

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y las fuerzas armadas dieron a conocer que realizaron un operativo con las fiscalías del Estado de México y Guerrero identificando al señalado, en un domicilio en el municipio de Acapulco.

A través de su red social “X”, el Gabinete de Seguridad informó que junto a Erik Antonio “N”, también se detuvo a Alejandro “N”, quien habría auxiliado a Eric a ocultarse tras la comisión del delito y quien tiene una orden de aprehensión por abuso sexual en agravio de una menor, también en Cuautitlán.

¿Existen denuncias previas en este caso de violencia?

Ambos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que determine su situación legal.

Fue el martes 6 de enero que Cindy, dejó a quien fuera su pareja debido a la violencia familiar del que era víctima, junto a sus hijos por lo que denunció a Eric Antonio “N”.

El siguiente artículo se está cargando

