Detienen a Eric Antonio “N”, presunto feminicida de Cindy y Teresita, en Cuautitlán

Fue detenido Erick Antonio “N”, identificado como autor material del doble feminicidio de la joven Cindy, de 25 años, y su madre Teresita de Jesús, de 53 años, ocurrido el 12 de enero, en el municipio de Cuautitlán, Estado de México.

¿Cómo se logró la captura del presunto agresor?

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y las fuerzas armadas dieron a conocer que realizaron un operativo con las fiscalías del Estado de México y Guerrero identificando al señalado, en un domicilio en el municipio de Acapulco.

A través de su red social “X”, el Gabinete de Seguridad informó que junto a Erik Antonio “N”, también se detuvo a Alejandro “N”, quien habría auxiliado a Eric a ocultarse tras la comisión del delito y quien tiene una orden de aprehensión por abuso sexual en agravio de una menor, también en Cuautitlán.

¿Existen denuncias previas en este caso de violencia?

Ambos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que determine su situación legal.

Fue el martes 6 de enero que Cindy, dejó a quien fuera su pareja debido a la violencia familiar del que era víctima, junto a sus hijos por lo que denunció a Eric Antonio “N”.

