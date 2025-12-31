Condenan a 60 años de prisión a Javier López Zavala por el feminicidio de Cecilia Monzón / W Radio ( Cuartoscuro/Archivo )

El expolítico del PRI, Javier López Zavala, fue condenado a 60 años de prisión por el feminicidio de la activista, Cecilia Monzón, madre de su hijo y expareja.

Un Tribunal de Enjuiciamiento de Puebla, determinó la tarde este miércoles que el candidato a la gubernatura de Puebla en 2010, fue el autor intelectual del crimen contra la abogada.

¿Qué resolvió el Tribunal de Enjuiciamiento de Puebla?

A tres años del asesinato de Cecilia Monzón en el municipio de San Pedro Cholula, el Tribunal determinó de igual forma, que sus cómplices, los sicarios que perpetraron el ataque, identificados como Jair ‘N’, sobrino de Zavala, y Silvestre ‘N’, autores materiales, también pasarán 60 años de cárcel cada uno.

¿Qué sanciones adicionales se impusieron a los sentenciados?

A los tres sentenciados se les impuso también una multa de 113 mil pesos a cada uno.

¿Cómo se planeó el ataque contra la activista?

En mayo de 2022, dos sicarios a bordo de una motocicleta dispararon contra Cecilia Monzón, cuando viajaba en su camioneta, en San Pedro Cholula.

El feminicidio de Cecilia conmocionó al país y expuso la desprotección de las mujeres que denuncian violencia de género en México.

Este crimen provocó protestas en Puebla y en otras entidades del país, y se ha convertido en un ejemplo de la violencia institucional y la revictimización que viven las víctimas y sus familias en México.

