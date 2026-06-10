Fiscalía de Michoacán ofrece recompensa para capturar a presunto asesino de Carlos Manzo Rodríguez

A poco más de 7 meses del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, expresidente municipal de Uruapan, la Fiscalía General del Estado de Michoacán intensificó la búsqueda de los presuntos autores del delito, y emitió un acuerdo de ofrecimiento de recompensa Michoacán para lograr la captura de José Manuel Jiménez Miranda.

El objetivo de las autoridades es obtener información veraz, útil y oportuna que permita localizar y detener al sospechoso, acusado del delito de homicidio calificado en agravio del exalcalde.

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¿Cómo es el hombre buscado por la Fiscalía de Michoacán?

Los rasgos de José Manuel Jiménez Miranda son:

Hombre de nacionalidad mexicana

61 años de edad

De complexión media

Tez morena clara

Rostro ovalado

Ligeramente alargado

Cabello corto, oscuro y lacio

Frente amplia

Cejas oscuras pobladas y rectas

Ojos oscuros de tamaño medio

Nariz recta de tamaño mediano

Labios medianos

Mentón definido

Pómulos moderadamente pronunciados

Orejas de tamaño medio

Presenta barba y bigote cortos entrecanos.

La FGE Michoacán mantiene activa la búsqueda de José Manuel Jiménez Miranda, relacionado con el homicidio de Carlos Manzo. Se ofrece recompensa de 100 mil pesos por información útil para su localización.

➡️ https://t.co/hm13FfwhDW pic.twitter.com/hXwbmpz2oc — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) June 10, 2026

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¿Cómo puede colaborar la ciudadanía con la investigación?

La FGE, a través de la Agencia de Investigación Criminal, habilitó diversos mecanismos para que la ciudadanía pueda contribuir con información de manera segura, anónima y confidencial.

Si cuentas con datos que ayuden a ubicar al presunto responsable, puedes comunicarte a través de:

Correo electrónico: recompensas@fiscaliamichoacan.gob.mx

Teléfono: 800 890 81 06

La dependencia aseguró que la identidad de los denunciantes será protegida en todo momento, como parte de su compromiso para garantizar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia.

El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez ha generado atención en Michoacán, y las autoridades mantienen activa la investigación para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables.

La Fiscalía reiteró que la colaboración ciudadana es clave para avanzar en este caso que sigue abierto.

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¿Cuántas personas han sido detenidas por el caso?

Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán reportan que hasta el momento van al menos 24 personas detenidas por su presunta participación directa o indirecta en el homicidio del exalcalde de Uruapan.

Siete de ellos eran guardias de seguridad oficiales asignados a la protección del alcalde, y se encuentran enfrentando un proceso por el delito de homicidio doloso bajo la modalidad de comisión por omisión.

Entre los arrestados se encuentran integrantes de una célula del CJNG, que incluyen a un operador de la zona conocido como el “Licenciado”, quien habría ordenado el atentado, y un extrabajador municipal que filtró la agenda del edil.

El resto son actores que facilitaron el escape de los autores materiales del asesinato.

Además, las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación y continúan la búsqueda de otros posibles implicados para esclarecer completamente el caso.

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