CNTE llevará a Asamblea Nacional propuesta del Gobierno Federal; mantiene en suspenso definición sobre plantón

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), analizará en su Asamblea Nacional Representativa los planteamientos presentados por el Gobierno Federal durante la mesa nacional de negociación en la Secretaría de Gobernación, sin que hasta el momento exista una definición sobre el futuro del plantón que mantiene en la capital del país.

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¿Qué temas revisará la Asamblea Nacional Representativa?

Así lo informó Eva Hinojosa, integrante de la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN), y líder de la Sección 18 de Michoacán, quien señaló que la Coordinadora mantiene su estrategia de movilización y negociación en busca de mejores condiciones laborales y de retiro para las y los trabajadores de la educación.

La dirigente explicó que uno de los temas abordados durante el encuentro fue el seguimiento a las propuestas presentadas por el director general del ISSSTE, Martí Batres, particularmente en torno al proceso para avanzar en la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

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Indicó que entre los planteamientos del Gobierno Federal se contempla continuar con mesas de trabajo y mesas técnicas para analizar distintas alternativas relacionadas con las demandas del magisterio.

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¿Por qué la dirigencia no dará una respuesta inmediata?

Sin embargo, precisó que la Comisión Nacional Única de Negociación no tiene facultades para emitir una respuesta definitiva de manera inmediata, ya que cualquier decisión deberá ser consultada y valorada por las estructuras del movimiento.

“Esperábamos respuestas claras; sin embargo, hubo ofrecimientos que tienen que revisarse. Nosotros no estamos mandatados para dar una resolución inmediata en esta mesa. La información debe presentarse ante la Asamblea Nacional Representativa”. — Eva Hinojosa, integrante de la CNUN y líder de la Sección 18 de Michoacán

Hinojosa explicó que los planteamientos recibidos serán expuestos ante los contingentes de la CNTE, sus dirigencias estatales y secretarios generales durante la Asamblea Nacional Representativa convocada para las 8 de la noche de este miércoles en el campamento instalado por la Coordinadora en la Ciudad de México.

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¿Se levantará el plantón de la CNTE?

La representante magisterial reiteró que será ese órgano de decisión el que determine la postura oficial de la CNTE y las acciones que seguirá el movimiento en los próximos días.

Hasta el momento, la dirigencia no ha definido si levantará o mantendrá el plantón magisterial que permanece en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación y otros puntos de la capital, ya que esa decisión también será sometida a la valoración de la Asamblea Nacional Representativa.

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