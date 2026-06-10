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¿Se cancela el Fan Fest? Clara Brugada evita confirmar realización del evento

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que en las próximas horas se dará a conocer la decisión sobre la realización del Fan Fest previsto durante las actividades del Mundial de Futbol.

Mx - FIFA Fan Fest en CDMX en el Zócalo

Mx - FIFA Fan Fest en CDMX en el Zócalo / Anadolu

Evangelina Hernandez

Aun se desconoce si podrá llevarse a cabo el Fan Fest, organizado por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), que se tenía previsto en la Ciudad de México en el marco del Mundial de Futbol 2026.

Zócalo Capitalino cerca de terminar sus preparativos para recibir una de las sedes del Fan Fest

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¿Qué dijo el Gobierno de CDMX sobre el Fan Fest?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se negó a confirmar si este festival se realizará. Aseguró que en las próximas horas se informará qué determinación se toma al respecto.

“Sobre el Fan Fest, les vamos a informar posteriormente la definición y rápidamente les diremos cómo le vamos a hacer, qué vamos a hacer con respecto al Fan Fest. Nosotros les vamos a informar, ya sea a través de un video o de una conferencia de prensa... No se preocupen van a estar informados de cómo va a ser”.

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Vista general de la plaza del Zócalo durante la transmisión televisiva del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2010 entre South Africa y México

FIFA Fan Fest en México / Jam Media

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¿Cómo garantizarán la movilidad durante el Mundial?

En conferencia de prensa, la mandataria dijo que se va a respetar el derecho a la libre manifestación, pero que también van a defender el derecho que tienen los ciudadanos a ir a su trabajo, a la movilidad y al disfrute del Mundial.

En un mensaje aseguró que el gobierno de la ciudad tiene la obligación “de proteger el derecho a la libre expresión y a la manifestación pacífica y también al mismo tiempo defender el derecho de millones de personas a la movilidad, al trabajo, al espacio público, a la generación de ingresos para sus familias. Defendemos también sin duda el derecho a la población a disfrutar del mundial”.

¿Habrá operativos para evitar conflictos durante las protestas?

Aseguró que se van a seguir protocolos de actuación para defender los derechos ciudadanos sin caer en la provocación “ni en la represión”.

La mandataria recordó las “atroces represiones” tanto del 68 como del 71”.

Con nuestro gobierno, sostuvo, “no va a ocurrir. Se van a quedar con las ganas quienes tratan de generar a lo mejor alguna provocación para que vaya haya una respuesta de represión por parte del gobierno de la Ciudad. La respuesta es: no va a haber represión, no vamos a caer en ningún tipo de provocación”.

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