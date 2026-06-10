¿Se cancela el Fan Fest? Clara Brugada evita confirmar realización del evento

Aun se desconoce si podrá llevarse a cabo el Fan Fest, organizado por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), que se tenía previsto en la Ciudad de México en el marco del Mundial de Futbol 2026.

Zócalo Capitalino cerca de terminar sus preparativos para recibir una de las sedes del Fan Fest Ampliar

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¿Qué dijo el Gobierno de CDMX sobre el Fan Fest?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se negó a confirmar si este festival se realizará. Aseguró que en las próximas horas se informará qué determinación se toma al respecto.

“Sobre el Fan Fest, les vamos a informar posteriormente la definición y rápidamente les diremos cómo le vamos a hacer, qué vamos a hacer con respecto al Fan Fest. Nosotros les vamos a informar, ya sea a través de un video o de una conferencia de prensa... No se preocupen van a estar informados de cómo va a ser”. —

FIFA Fan Fest en México / Jam Media Ampliar

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¿Cómo garantizarán la movilidad durante el Mundial?

En conferencia de prensa, la mandataria dijo que se va a respetar el derecho a la libre manifestación, pero que también van a defender el derecho que tienen los ciudadanos a ir a su trabajo, a la movilidad y al disfrute del Mundial.

En un mensaje aseguró que el gobierno de la ciudad tiene la obligación “de proteger el derecho a la libre expresión y a la manifestación pacífica y también al mismo tiempo defender el derecho de millones de personas a la movilidad, al trabajo, al espacio público, a la generación de ingresos para sus familias. Defendemos también sin duda el derecho a la población a disfrutar del mundial”.

¿Habrá operativos para evitar conflictos durante las protestas?

Aseguró que se van a seguir protocolos de actuación para defender los derechos ciudadanos sin caer en la provocación “ni en la represión”.

La mandataria recordó las “atroces represiones” tanto del 68 como del 71”.

Con nuestro gobierno, sostuvo, “no va a ocurrir. Se van a quedar con las ganas quienes tratan de generar a lo mejor alguna provocación para que vaya haya una respuesta de represión por parte del gobierno de la Ciudad. La respuesta es: no va a haber represión, no vamos a caer en ningún tipo de provocación”.

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