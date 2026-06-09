¿Quién puede transmitir en su negocio los partidos del Mundial?

“Hay que disfrutar el Mundial… en ningún caso habrá una clausura, no existe la capacidad de supervisión”, señala el director del IMPI, Vidal Llerenas.

“Haciendo un esfuerzo” por aclarar las condiciones en que se podrá o no transmitir un partido en un espacio público, el director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Vidal Llerenas Morales señaló “hay que disfrutar el Mundial… en ningún caso habrá una clausura, no existe la capacidad de supervisión”.

En entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, Llerenas dijo que:

hay una parte como gris... el restaurante que se dedica a ser restaurante, y que va a tener la televisión no va a ser supervisado, no queremos generar pánico, queremos que la gente disfrute el Mundial”. —

“Se hará alguna revisión a petición de partes, se toma nota y en ningún caso hay clausura”; no obstante, resaltó “nos vamos a enfocar a negocios de buen tamaño por la capacidad y por la propia ética, así ha sido en otros mundiales, vamos a ver cierto tipo de negocios quien puede y debe pagar estos servicios” de transmisión.

El director del IMPI, Vidal Llerenas Morales, refirió falta de capacidad para supervisar negocios que transmitan partidos. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM Ampliar

Refirió que “dependerá de la capacidad y la estrategia, y sí será cierto tipo de negocios donde habrá posibilidades de tener supervisión , hay que hacer todo lo posible por tener estos paquetes de negocio en lugares donde se dedican a eventos deportivos, habrá cierta verificación en ciertos lugares con las capacidades limitadas que tenemos”, pues aclaró “negocios cuyo fin principal es que la gente vea los partidos, deberá tener pagados sus servicios de transmisión”.

TE PODRÍA INTERESAR: Copa Mundial 2026: estos comercios y restaurantes podrían recibir sanciones de hasta 30 millones de pesos por transmitir los juegos

Sobre las camisetas del Mundial el director del IMPI dijo “es importante comprar la mexicana, es la original y permite que la derrama del Mundial llegue a más”.

Síguenos en Google News y encuentra más información