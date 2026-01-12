Caso Caterina: “No quiero ser un número más”; joven denuncia violencia de su novio en CDMX

Una joven identificada como Ana Caterina hizo pública una denuncia por violencia de género al compartir un video en redes sociales donde acusa a su pareja, identificado como Gustavo “N”, de haberla golpeado dentro de su departamento en la Ciudad de México.

De acuerdo con su testimonio, la agresión ocurrió el 17 de diciembre de 2025 y fue denunciada formalmente ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ana Caterina explicó que, tras presentar la denuncia, las autoridades le otorgaron medidas de protección para evitar que el presunto agresor se le acerque.

“Tengo miedo”: la denuncia pública de Ana Caterina

En el video difundido en Instagram, la joven explicó que decidió hablar públicamente por temor a que su caso quede impune. “Hoy hablo porque tengo miedo. Porque aunque ya denuncié, no quiero convertirme en un número más”, señaló.

Ana Caterina también pidió a las autoridades que su denuncia sea atendida con seriedad y que se garantice su seguridad. “Pido justicia. Pido que no permitan que mi caso quede archivado”, expresó en su mensaje.

Medidas de protección y llamado a las autoridades

La víctima afirmó que existen restricciones legales vigentes contra Gustavo “N”, aunque manifestó preocupación por su integridad. En su testimonio, responsabilizó directamente a su agresor de cualquier daño que pudiera sufrir.

Especialistas en violencia de género han reiterado que la denuncia oportuna y la difusión responsable pueden ser herramientas clave para prevenir feminicidios, aunque subrayan que la protección efectiva depende del seguimiento institucional.

El ataque ocurrió en diciembre y el presunto agresor enfrenta restricciones legales para acercarse a la denunciante.

El caso de Ana Caterina se suma a los llamados de organizaciones civiles para que las denuncias por violencia doméstica no queden en cifras, sino que deriven en justicia y protección real para las víctimas.