CNTE espera escuchar una propuesta diferente de las autoridades: Pedro Hernández

El secretario general de la Sección 9 adelantó que de no resolver este día, asistirán al AICM y por la tarde apoyarán la velada de las madres buscadoras.

Este día a las 11:00 am representantes de la CNTE se reunirán con autoridades de la SEP y Segob en la que el secretario general de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Pedro Hernández, señaló “esperamos escuchar una propuesta diferente a la que nos han hecho, lo veo difícil, pero valoraremos si no hay avances está el planteamiento de hacia el Aeropuerto”.

En entrevista con Gabriela Warkentin para “Así Las Cosas”, afirmó que será “una manifestación como la de ayer de manera pacífica”.

Pedro Hernández, secretario Gral. de la Sección 09 #CNTE



🟥Adelanta que irán a Gobernación y si no hay avances en la solución a sus demandas, revisarán si realizan una manifestación pacífica en el @AICM_mx #AlAire en @asilascosasw con @warkentin



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“Esperamos respuestas concretas posibilidades de avanzar en atender estas demandas, nos parece que hemos hecho propuestas importantes y deben ser escuchadas”

Afirmó que “Como Sección 9 dado que el problema son las cuentas individuales, todos estos compañeros pasen a lo que sería el 10 transitorio que tenemos algunos que entramos antes del 2007”.

Dijo que el Mundial es una coyuntura que el gremio busca aprovechar, pero “no decimos vamos a irnos hasta el 5 de julio con el último partido, necesitamos una solución de nuestra parta hay disposición”, dijo y pidió que “de lado de gobierno encontremos las formas”, pues señaló “el aparato gubernamental nos impidió ayer el libre tránsito”.

Ante las pérdidas registradas por el comercio en el Centro Histórico, señaló, “que haya un arreglo buscar una ruta de salida, nos parece que es el reclamo no solo a quien se está manifestando sino también a quien no está atendiendo” y agregó compartimos el sentimiento de las madres buscadoras y vamos a acompañarlas hoy hacia el Estadio, donde dijo llegarán a las 4 de la tarde.

Sobre la afectación a los estudiantes, dijo que su lucha es también por los padres de los menores para que tengan seguridad social y espera regresar pronto a terminar el ciclo escolar el 15 de julio.

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