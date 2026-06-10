Roberto Lazzeri como embajador de México en Estados Unidos; ¿Cuál será su estrategia?

La Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente ratificó este miércoles a Roberto Lazzeri como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Estados Unidos. El diplomático delineó una estrategia de defensa de la soberanía nacional y aseguró que la próxima revisión del T-MEC servirá como un impulso de “esteroides” para el Plan México.

▶️ Esta mañana, Roberto Lazzeri Montaño (@robertolazzeri), embajador designado de México en Estados Unidos de América, destacó el fortalecimiento de los principios que guían la relación bilateral entre nuestros países, en el marco de su comparecencia ante la Comisión Permanente… pic.twitter.com/wsq8qwoOLN — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 10, 2026

¿Cuál será la estrategia de Roberto Lazzeri en Estados Unidos?

Tras comparecer antes legisladores, Lazzeri delineó una estrategia basada en la defensa de la soberanía nacional, el fortalecimiento de la red consular y la consolidación de la relación bilateral.

Lazzeri aseguró que la revisión del T-MEC será un impulso extraordinario para el Plan México, al señalar que representará “esteroides” para la estrategia de política industrial impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El T-MEC es nuestra mejor apuesta para muchos elementos, desde la prosperidad compartida hasta un tema de seguridad económica. El gran acierto de la presidenta es haber enmarcado esto dentro de un plan de política industrial que se llama Plan México y yo les digo aquí con toda seguridad que el Plan México en el marco de la revisión del T-MEC, que es una revisión, es una renegociación”. —

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¿Qué dijo sobre la relación entre México y Estados Unidos?

Durante su intervención, Lazzeri aseguró que México y Estados Unidos mantienen actualmente una “excelente relación”, construida sobre principios impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum: respeto a la soberanía e integridad territorial.

Subrayó que la protección de la soberanía nacional será el eje rector de su gestión diplomática y afirmó que cualquier negociación o interlocución con Washington estará guiada por ese principio.

Como parte de su exposición, destacó los resultados que, a su juicio, reflejan el nivel de cooperación bilateral alcanzado en los últimos meses.

Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu, propuesta como embajadora de México en el Reino de los Países Bajos y representante permanente ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas; Pedro Blanco Pérez, propuesto como embajador de México en la República de la India; y Roberto Lazzeri Montaño, propuesto como embajador de México en Estados Unidos, designados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ampliar

¿Qué cifras presentó sobre migración?

Señaló que los encuentros mensuales de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos pasaron de más de 305 mil en diciembre de 2023 a poco más de 5 mil 400 en mayo de 2026, lo que representa una disminución del 97.5 por ciento.

En la misma sesión, la Comisión Permanente ratificó también los nombramientos de Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu como embajadora de México en el Reino de los Países Bajos y representante permanente ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), así como de Pedro Blanco Pérez como embajador de México en la República de la India.

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