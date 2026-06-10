Adán Augusto evita responder sobre versiones de retiro de visa de EU

“Yo no doy declaraciones ni en corto, ni de lejos, ni de cerca”, dijo Adán Augusto López, exlíder de Morena en el Senado cuando se le cuestionó sobre la supuesta revocación de su visa a Estados Unidos.

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¿Qué respondió Adán Augusto sobre la supuesta revocación de su visa?

El morenista fue cuestionado sobre las versiones en el sentido de que Estados Unidos le habría retirado la visa para entrar a ese país, y respondió: “ustedes ya saben que yo no doy declaraciones”.

¿Qué dijo sobre las declaraciones de Ignacio Mier?

El senador fue cuestionado con respecto a lo que dijo Ignacio Mier sobre que realizó un viaje a Estados Unidos por lo que volvió a responder que no da declaraciones.

“No supe qué dijo Nacho pero de todas formas yo no doy declaraciones”. — Adán Augusto López, senador

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¿Cuál es su estado de salud?

Se le cuestionó también sobre su estado de salud y dijo que se operó un ojo por una catarata, que lo hizo aquí en México y que en próximos días se someterá a otra intervención para su otro ojo.

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