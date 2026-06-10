SSC desplega mil 700 policías sin armas por marchas de la CNTE y el Halconazo

Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, dijo que se mantiene el dispositivo de seguridad CDMX en la caseta México-Cuernavaca ante el arribo de autobuses que trasladan a estudiantes normalistas del estado de Guerrero a la ciudad.

“De acuerdo a denuncias ciudadanas probablemente haya presencia de objetos aptos para agredir en alguna de estas unidades”. —

¿Por qué se revisarán los autobuses de los normalistas?

Ante ello sostuvo que mantiene el diálogo con los normalistas para que permitan las revisiones en cada autobús “con el objeto de lograr el retiro de existir estos objetos peligrosos y salvaguardar con ello la integridad de los manifestantes y de los habitantes de la ciudad”.

En caso de que no se permitan las revisiones y “no se establezca con absoluta certeza que no hay presencia de objetos aptos para agredir no se en las unidades no se permitirá el ingreso de los autobuses a la ciudad”, aseguró.

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¿Cómo será el operativo para las movilizaciones en la Ciudad de México?

Al dar a conocer el protocolo de seguridad “para brindar acompañamiento” a los manifestantes en este miércoles anunció que serán mil 700 elementos los que estén al pendiente de las movilizaciones.

Indicó que en caso de presentarse una movilización hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por parte de los maestros de la CNTE, en coordinación con la Secretaría de Marina, instrumentarán “un dispositivo especial para garantizar absolutamente la continuidad de las operaciones de las dos terminales y facilitar el acceso y salida de pasajeros”.

Los policías que estarán en las marchas, aseguró, no llevan armas.

“Portan tan solamente equipo de protección personal integrado por escudo de acrílico, casco, rodilleras y coderas, así como algunos extintores con polvo químico seco para evitar posibles conatos de incendio cuyo llenado es acompañado por las instancias de derechos humanos”. —

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¿Qué acordaron las autoridades para la marcha del Halconazo y la velada de madres buscadoras?

Por su parte, César Cravioto, secretario de Gobierno, dio a conocer que para la marcha de esta tarde en conmemoración con el Halconazo del 10 de junio de 1971, el comité organizador definió que la manifestación se iba a acortar. Iniciará en las instalaciones del Politécnico ubicadas en el Casco de Santo Tomás y llegará a lo que era el Cine Cosmos.

“Es importante esta decisión que tomó el comité organizador porque primero al abreviar la marcha se reduce la posibilidad de que algunos grupos quieran utilizarla para generar desorden en la Ciudad de México; entonces nos parece que la decisión que tomó el colectivo fue una buena decisión que ayuda a bajar la tensión de esta manifestación”. —

Respecto a la velada que realizarán esta noche grupos de madres buscadoras, informó que ya se ha hablado con los colectivos para decirles que no van a poder pasar más allá de la última milla, que es el círculo de seguridad en torno al estadio.

“Les hemos explicado que no es un capricho sino que tiene que ver justamente que estamos a un poquito más de 24 horas del inicio del Mundial y tenemos que resguardar la zona”. —

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