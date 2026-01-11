Masacre en Guanajuato: Ejecutan a seis personas, incluidos un niño y un adolescente, en Valle de Santiago

Seis personas asesinadas, entre ellas, un menor de edad, un adolescente y una mujer, y una persona herida, fue el saldo que dejaron tres hechos de violencia en dos comunidades de Valle de Santiago, en Guanajuato, las cuales se encuentran en los límites con Michoacán.

Los Martínez y Las Cañas, son comunidades pequeñas que se encuentran para Yuriria, en un camino que conduce al estado de Michoacán, ambas son comunidades con entre 800 y mil habitantes, por lo que los hechos ocurridos durante las primeras horas del sábado, causaron indignación, consternación y dejaron a todos con la zozobra.

¿Cómo ocurrieron los primeros ataques en Las Cañas?

De acuerdo con los primeros informes, señalan que el primer ataque ocurrió entre las cinco y seis de la mañana en la comunidad Las Cañas, dentro de una vivienda, varias personas fueron sorprendidas mientras dormían.

Vecinos relataron que las víctimas, quienes incluso se encontraban en ropa interior, salieron a la calle a pedir ayuda.

A través del sistema de emergencia 911, los lugareños alertaron a Seguridad Pública sobre los hechos y, al confirmar la situación, solicitaron ambulancias para atender a los heridos.

Varias ambulancias entraron a la comunidad, los vecinos señalaron hacia la vivienda donde estaban los lesionados.

Al llegar a las inmediaciones de la comunidad, los rescatistas encontraron a dos personas lesionadas y dos fallecidas, los lesionados fueron identificados como Pilar N., de 43 años, con lesiones en el costado derecho, y Juan Ángel N., de aproximadamente 15 años, con múltiples impactos en la zona lumbar y cadera quien falleció horas después recibir atención médica.

Mientras que los fallecidos fueron Juan Carlos N., de 43 años, y otro hombre sin identificar de aproximadamente 60 años.

Vecinos aseguraron que fueron decenas de disparos los que escucharon y algunos vieron a un sujeto salir corriendo con un arma larga, justo cuando pensaron que todo había acabado, se supo del segundo ataque en la comunidad vecina de Los Martínez.

¿Qué se sabe del ataque en la comunidad de Los Martínez?

El segundo hecho doloso se registró en menos de una hora en la comunidad Los Martínez, en donde la mecánica relatada por vecinos fue similar.

Indicaron que habían escuchado varias detonaciones de arma de fuego dentro de una vivienda, donde al salir y acercarse al inmueble encontraron a tres personas lesionadas.

De igual manera, las autoridades se trasladaron al lugar donde localizaron a las tres víctimas, los paramédicos de Cruz Roja y Bomberos del municipio llegaron rápido, pero solo pudieron determinar que las víctimas ya no contaban con signos vitales.

Lugareños señalaron que los fallecidos en Los Martínez eran una familia, y la víctima más joven fue el hijo, un niño de entre ocho y 10 años, a quien encontraron tirado en una de las habitaciones, vestía un short y camisa azul, los otros fallecidos fueron aparentemente sus padres, un hombre y una mujer de entre 45 y 50 años.

En ambos casos se hicieron presentes los agentes de Investigación Criminal, los cuales realizaron las primeras diligencias recolectando indicios balísticos y pruebas que puedan aclarar estos hechos.

En la zona colindante con Michoacán hubo patrullaje terrestre y aéreo en busca de los agresores, que, a decir de testigos, llegaron en camionetas, sin embargo, estos no fueron localizados.

Además a la escena del crimen llegó el Servicio Médico Forense, el cual, luego de sus labores, levantó y trasladó los cuerpos de ambos hechos.

