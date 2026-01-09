Explota bodega en Villagrán, Guanajuato, el lugar resguardaba huachicol

Explota almacén de hidrocarburo ilegal en la colonia Satélite, perteneciente almunicipio de Villagrán en Guanajuato hasta el momento no se reportan personas sin vida, solo hubo personas con crisis nerviosa.

¿Cómo se reportó la explosión en la colonia Satélite?

Fue aproximadamente a las 9 de la mañana que se inició con el reporte el sistema de emergencias 911 por diversas personas cercanas a la calle mercurio de la colonia satélite, quienes informaron de una fuerte explosión en la zona además de fuertes llamas que salían de una bodega.

De manera inmediata cuerpos de emergencia como bomberos y protección civil del municipio se movilizaron al lugar para determinar lo sucedido posterior se dio la información de que explotó un almacén donde guardaban hidrocarburos, al parecer de manera ilegal.

Las personas que vivían en la Colonia Satélite y calles aledañas tuvieron que ser evacuadas por el personal para evitar una tragedia mayor hasta ese momento se desconocía las víctimas o heridos en la zona.

¿Qué informaron las autoridades sobre el incidente?

Por su parte, la alcaldesa de Villagrán, Cynthia Teniente, acudió al lugar de los hechos en donde informó los medios de comunicación que hasta el momento no se habla de persona sin vida Solo personas con crisis nerviosa.

Así mismo, confirmó que fue una bodega donde almacenaban hidrocarburo al parecer de manera ilegal el cual fue el que se incendió y provocó tal emergencia.

Hasta el lugar también acudieron elementos de seguridad física de Petróleos Mexicanos (PEMEX) quienes se acercaron al lugar con los cuerpos de emergencia para poder ayudar a controlar este hecho.

Hasta el momento autoridades continúan trabajando, al igual que los cuerpos de emergencia aunque el incendio se encuentra controlado, las llamas siguen saliendo por lo que se trabaja en conjunto para poder sofocar el incendio derivado a bomberos de Villagrán, quienes carecen de equipo así como de unidades, por lo que fue necesario pedir la intervención de municipios aledaños como Celaya.

