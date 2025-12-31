Violento fin de año en Guanajuato: Persecución y balacera deja varios detenidos en Juventino Rosas

En medio de la nada, en plena zona serrana que comprende dos comunidades de Juventino Rosas, se registró un enfrentamiento armado a balazos la tarde de este 31 de diciembre entre presuntos delincuentes y elementos de las Fuerzas del Estado.

La Secretaría de Seguridad y Paz informó, a través de una ficha informativa, que derivado de un patrullaje estratégico, integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado lograron la detención de varias personas y el aseguramiento de armamento y vehículos, en la localidad de Rincón de Centeno.

¿Cómo inició la persecución en Juventino Rosas?

Por otro lado, fuentes al interior de cuerpos de Seguridad informaron que todo se originó en la localidad de Pozos, donde inició una persecución que llevó a los elementos policiacos a Rincón de Centeno, en donde se hizo la detención en medio de los cerros.

Durante varios minutos se llevó a cabo un operativo por tierra y por aire, incluso el helicóptero de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado fue avistado en Celaya, en el que se hizo un fuerte despliegue de unidades de las FSPE y de la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato.

¿Qué informaron las autoridades sobre los detenidos?

Aunque hasta el momento no se informó el número de personas detenidas ni si pertenecen a un grupo criminal, la Secretaría de Seguridad y Paz sí señaló que, tanto los detenidos como los objetos asegurados, serán puestos a disposición del Ministerio Público y, conforme lo permitan los tiempos jurídicos, se brindará mayor información.

A su vez, la SSP hizo un llamado a la población a reportar de manera anónima cualquier actividad sospechosa al 089.

Cabe mencionar que, apenas el domingo 28 de diciembre, el secretario Juan Mauro González Martínez, informó sobre la detención de dos hombres en Juventino Rosas, entre ellos, un adolescente, quienes portaban armas de fuego y se les aseguró un vehículo robado, cartuchos y motocicletas.

Su detención de logró también en medio de una persecución.

