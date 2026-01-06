Trailero a exceso de velocidad en la carretera 57 México-Querétaro intenta sacar del camino a conductor | VIDEO

Un video difundido en redes sociales muestra una maniobra de alto riesgo protagonizada por un tráiler en la carretera 57 México–Querétaro, uno de los corredores más transitados del país. La imagen fue grabada por un conductor que asegura haber sido forzado hacia un costado por una unidad pesada que circulaba a exceso de velocidad.

De acuerdo con el testimonio del automovilista, los hechos ocurrieron el 30 de diciembre, alrededor de las 15:15 horas, sobre la Carretera Federal 57, en dirección a Querétaro, antes del acceso a San Juan del Río. El propio denunciante aclara que la fecha visible en el video es incorrecta, pero sostiene que el registro corresponde a ese día y hora.

Sólo para evidenciar a estos traileros que se sienten dueños de las carreteras, hoy 30 de Diciembre 2025 siendo las 15:15 hrs aproximadamente, (en el video trae mal la fecha) venia circulando por la carretera 57, México/Querétaro dirección Querétaro,… pic.twitter.com/wozbcA5br0 — Autoboutique 1/4 de Milla (@cuartodemillamx) January 5, 2026

Tráiler pone en riesgo a familia en la México–Querétaro

En las imágenes se observa cómo el tráiler se aproxima a gran velocidad y realiza un acercamiento lateral que obliga al conductor a maniobrar bruscamente para evitar una colisión. El automovilista señala que en ese tramo el límite máximo es de 80 km/h, debido a una pendiente pronunciada y la presencia de rampa de frenado, elementos diseñados para prevenir accidentes con vehículos pesados.

El denunciante viajaba acompañado de su madre, una mujer de 79 años con artritis reumatoide. Asegura que, tras el volantazo para evitar el impacto, su madre se lastimó una mano. Hasta el momento, no se ha informado de una denuncia formal ante la autoridad, pero el video fue compartido como evidencia del riesgo vivido.

Qué dicen las normas de tránsito

Autoridades federales y estatales recuerdan que exceder los límites de velocidad, especialmente en pendientes y zonas señalizadas, constituye una falta grave. En el caso de transporte de carga, las sanciones pueden incluir multas, retiro de licencia y responsabilidades penales si se acredita daño o peligro a terceros.

El caso reaviva el debate sobre la seguridad vial en la México–Querétaro y la conducta de algunos operadores de carga. Especialistas recomiendan denunciar de inmediato este tipo de hechos, conservar registros de video y reportar placas y empresas para facilitar la investigación.