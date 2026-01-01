Balas al aire y pirotecnia dejan heridos en Durango durante Año Nuevo
Las celebraciones de Año Nuevo dejaron personas lesionadas en Durango, entre ellas un menor y un adulto.
La llegada del año nuevo dejó consecuencias en familias de Durango, y es que a pesar del constante llamado de las autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno y del Consejo Estatal Ciudadano, prevalecieron las añejas prácticas de tirar “vivas” o balazos al aire y de usar la pirotecnia de manera exagerada, así lo dio a conocer el presidente del Consejo Estatal Ciudadano, Jorge Mojica.
¿Qué ocurrió durante los primeros minutos del Año Nuevo?
“A pesar de los constantes llamados que estuvimos haciendo sobre tomar conciencia y evitar esas añejas prácticas que no dejan nada bueno como la de tirar balazos y evitar usar los cohetones, lamentablemente no fue así, en los primeros minutos de este 2026, se pudo escuchar cualquier cantidad de detonaciones, esto también a pesar de los operativos de seguridad implementados por los cuerpos de seguridad, encabezados por la Secretaría de Seguridad Pública”, dijo Mojica Vargas.
¿Cuántas personas resultaron heridas por balas y pirotecnia?
El entrevistado agregó que, al menos tres sucesos marcaron a igual número de familias.
“Derivado de estas añejas prácticas, dos personas resultaron heridas por balas perdidas, un varón de 40 años de edad y un menor de edad, quien recibió un proyectil en la espalda, ambos se encontraban en sus casas, y aunque el suceso del menor fue en Gómez Palacio, la consecuencia es la misma; también supimos que, un niño de apenas cinco años sufrió lesiones severas en dos dedos al tronarle un cohetón”.—
Finalmente dijo que, estos sucesos dejarán huella de por vida tanto en los lesionados como en sus familias y un no tan grato inicio de este 2026.