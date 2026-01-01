Balas al aire y pirotecnia dejan heridos en Durango durante Año Nuevo

La llegada del año nuevo dejó consecuencias en familias de Durango, y es que a pesar del constante llamado de las autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno y del Consejo Estatal Ciudadano, prevalecieron las añejas prácticas de tirar “vivas” o balazos al aire y de usar la pirotecnia de manera exagerada, así lo dio a conocer el presidente del Consejo Estatal Ciudadano, Jorge Mojica.

¿Qué ocurrió durante los primeros minutos del Año Nuevo?

“A pesar de los constantes llamados que estuvimos haciendo sobre tomar conciencia y evitar esas añejas prácticas que no dejan nada bueno como la de tirar balazos y evitar usar los cohetones, lamentablemente no fue así, en los primeros minutos de este 2026, se pudo escuchar cualquier cantidad de detonaciones, esto también a pesar de los operativos de seguridad implementados por los cuerpos de seguridad, encabezados por la Secretaría de Seguridad Pública”, dijo Mojica Vargas.

¿Cuántas personas resultaron heridas por balas y pirotecnia?

El entrevistado agregó que, al menos tres sucesos marcaron a igual número de familias.

“Derivado de estas añejas prácticas, dos personas resultaron heridas por balas perdidas, un varón de 40 años de edad y un menor de edad, quien recibió un proyectil en la espalda, ambos se encontraban en sus casas, y aunque el suceso del menor fue en Gómez Palacio, la consecuencia es la misma; también supimos que, un niño de apenas cinco años sufrió lesiones severas en dos dedos al tronarle un cohetón”. —

Finalmente dijo que, estos sucesos dejarán huella de por vida tanto en los lesionados como en sus familias y un no tan grato inicio de este 2026.

