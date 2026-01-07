Petro no tiene “baile”, pero sus dichos podrían incomodar a Trump, advierte Juan Diego Quesada

El presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, finalmente aceptó la llegada de sus connacionales deportados de Estados Unidos, por política de Trump FOTO: PEDRO ANZA /CUARTOSCURO.COM

Desde la frontera de Colombia con Venezuela, en la ciudad de Cúcuta, el periodista Juan Diego Quezada permanece a la espera, junto con otros comunicadores, de poder ingresar a territorio venezolano tras la deposición de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Donald Trump.

Cúcuta, que conecta directamente con Táchira, se ha convertido en un punto de concentración para periodistas y corresponsales que buscan regresar a Venezuela, en medio de un contexto marcado por la reapertura política, la expectativa internacional y la presencia constante de grupos armados en la zona fronteriza, detalló el periodista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin.

¿Por qué Cúcuta se volvió punto clave tras la caída de Maduro?

Quesada explicó que la ciudad es estratégica no solo por su cercanía con el lugar de nacimiento de Nicolás Maduro, sino por su histórica relación comercial y social con Venezuela. Actualmente, los comunicadores esperan la apertura de visas de trabajo que les permitan cubrir el proceso de transición política.

El periodista reconoció que Venezuela siempre ha sido un país complicado para ejercer el periodismo, pero aseguró que la situación se agravó tras las elecciones del 28 de junio, fecha que, dijo, marcó “el principio del fin de Maduro”.

¿Qué riesgos enfrentan periodistas y corresponsales?

Además de las autoridades venezolanas, Quezada advirtió que los principales riesgos provienen de los grupos de choque y actores armados irregulares, lo que ha llevado a periodistas y corresponsales a exigir garantías plenas para el ejercicio de sus derechos y su seguridad personal.

¿Cómo se posiciona Gustavo Petro frente a Trump?

Sobre el papel de Colombia en este nuevo escenario regional, Quezada señaló que hasta hace unos días el país mantenía una democracia estable con contrapesos institucionales. Recordó que el presidente Gustavo Petro fue electo de manera legítima y que su periodo concluye este año.

Sin embargo, advirtió que, aunque Colombia ha sido históricamente aliada de Estados Unidos, el perfil político de Petro lo coloca en una posición delicada.

“Petro está en la lista; viene de una lucha guerrillera y política a favor de la paz, y por ser como es no se va a apegar ni a Trump ni a nadie, lo que podría ponerlo en peligro”, afirmó.

¿Podría Petro irritar a Trump?

El periodista recordó que uno de los factores que derivaron en la captura de Nicolás Maduro fueron sus constantes provocaciones, por lo que alertó que declaraciones similares podrían generar fricciones.

“Petro no tiene baile, pero podría inervar a Trump”, advirtió Quezada, al señalar que el actual contexto regional exige cautela en el discurso político.