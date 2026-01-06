¿Puede Trump ser destituido por ordenar una invasión a Venezuela?

La pregunta ha generado debate en Washington y fuera de Estados Unidos: ¿puede Donald Trump ser destituido como presidente por invadir Venezuela sin autorización del Congreso? La respuesta no es simple y depende de criterios legales y políticos claramente establecidos en la ley estadounidense.

Qué dice la Constitución de Estados Unidos

La Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso de Estados Unidos la facultad exclusiva de declarar la guerra. Sin embargo, el presidente, como comandante en jefe, puede ordenar acciones militares limitadas sin una declaración formal, siempre que estén justificadas por razones de seguridad nacional o emergencias inmediatas.

El papel de la War Powers Resolution

Desde 1973, la War Powers Resolution regula el uso de la fuerza militar. Esta ley obliga al presidente a notificar al Congreso dentro de las primeras 48 horas de una intervención armada y establece un plazo máximo de 60 días, más 30 adicionales, para retirar tropas si el Congreso no autoriza la operación.

Dato clave: una intervención sin permiso previo no es ilegal por sí misma, siempre que el presidente cumpla con estos requisitos.

¿Eso basta para destituir a Trump?

No. Para destituir al presidente Donald Trump, el Congreso debe iniciar un juicio político (impeachment) por “delitos graves y faltas”, un estándar constitucional que va más allá de una simple diferencia política.

El proceso consta de dos fases:

La Cámara de Representantes de Estados Unidos puede aprobar cargos por mayoría simple.

El Senado de Estados Unidos debe condenar con dos tercios de los votos para destituirlo.

Te puede interesar: Acciones petroleras suben tras planes de inversión de Estados Unidos en Venezuela

Precedentes históricos

Estados Unidos ha intervenido militarmente en otros países sin autorización previa del Congreso, como en Kosovo, Libia o Irak en etapas iniciales, sin que los presidentes fueran destituidos. En todos los casos, el desenlace dependió del respaldo político más que de una interpretación estrictamente judicial.

Entonces, ¿puede ser destituido?

Sí, en teoría es posible, pero no es automática ni exclusivamente legal. La destitución dependería de que el Congreso considere que Trump abusó de su poder y de que exista el consenso político necesario para removerlo del cargo.

En Estados Unidos, la ley marca el camino, pero la política decide el final.