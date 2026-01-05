En Venezuela hay madurismo sin Maduro, pero no un cambio de régimen, afirma Luz Mely Reyes

En Venezuela hay madurismo sin Maduro, la presidenta Delcy Rodriguez y Trump no hajbland de democratizar. / Olmo Blanco

En Venezuela hay madurismo sin Maduro, no se habla de democratización, afirmó la directora y cofundadora de Efecto Cocuyo, Luz Meli Reyes.

Lo que se está produciendo en Venezuela es un cambio de cabeza, pero no un cambio de régimen, señaló la periodista al analizar el escenario político tras la detención de Nicolás Maduro.

No se esperaba que hubiera una extracción como la que se produjo y mucho menos la decisión del gobierno de Donald Trump de trabajar con el régimen; la estructura sigue ahí, hay madurismo sin Maduro, aunque él no esté presente, afirmó Reyes.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin aseguró que “lo que se está produciendo en Venezuela es un cambio en la cabeza, pero no un cambio de régimen, lo cual apunta a la política de seguridad externa de Estados Unidos, con el corolario Trump de la doctrina Monroe”.

Refirió que ni Delcy Rodríguez ni Trump están hablando de democratización ante el tema de la explotación petrolera.

¿Quién es Delcy Rodríguez?

Detalló que “Delcy es un cuadro muy formado de izquierda radical aunque han querido hacer ver que es moderada, es radical en cuanto a su visión antimperialista; el elemento positivo que valoraron en Estados Unidos es que trató de mantener el modelo económico hacia la parte técnica y estabilidad económica”.

El año pasado, dijo, se presentó una propuesta desde Qatar con el acuerdo de Doha entre Estados Unidos y Venezuela, que señalaba que Delcy podría liderar la transición. Esta mediación fue enfocada a la negociación mediada por Qatar para llegar a elecciones, y reconoció que en este momento “sería muy factible que Qatar siga incidiendo ahí”.

¿Qué implica la permanencia de la estructura de poder en Venezuela?

La propuesta que se hizo en abril, intermediada por Qatar, planteaba el derecho a la gobernabilidad, es decir, cómo llegar a un cambio sin afectar la democracia y cómo garantizar estabilidad en un proceso de transición sin acciones de fuerzas o civiles armados.

Lo que se evaluó fue la poca capacidad de control territorial y de control de los poderes fácticos que podría tener María Corina Machado y Edmundo González; aunque cuentan con los votos, su estructura autocrática es manejada por distintos intereses y en la cúpula del poder no hay interés por la democratización.

¿Cuál es la reacción internacional ante los hechos?

Finalmente, Luz Meli Reyes reprochó el silencio de los gobiernos ante la actuación de Estados Unidos contra un presidente de facto, al considerar que el foco no está puesto en la restauración democrática del país.

