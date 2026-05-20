Controladores aéreos emplazan a huelga, denuncian jornadas excesivas, falta de personal y reducción de sueldos

A ocho años de distancia el Gobierno da mala capacitación a controladores y prioridad a aeropuertos del Ejército, señala María Larriva, excontroladora aérea. / batuhan toker

Controladores aéreos emplazan a huelga porque desde hace ocho años sufren violaciones sistemáticas a las condiciones generales de trabajo, como la aplicación de la Ley de remuneraciones, la falta de personal y horarios que exceden la jornada oficial, señaló la excontroladora aérea, María Larriva.

Jornadas laborales y falta de personal en aeropuertos

En entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, Larriva detalló que la Secretaría de Hacienda determinó aplica la Ley de Remuneraciones, que es una reducción en los salarios, política del Gobierno Federal, ante la cual los controladores se ampararon, pero el gobierno dio marcha atrás y “en lugar de recibir aumentos de sueldo les redujeron 30% cuando ellos no tienen el nivel económico para una medida así”.

🔴¿Por qué los controladores aéreos estarían emplazando a huelga?



Ana María Larriva, excontroladora aérea en #AsíLasCosasW con @warkentin



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Asimismo, dijo María Larriva “no hay controladores, hay una deficiencia de 500 controladores y hay una falta de organización tremenda en la asignación de los horarios y la gente ya está muy cansada los están dejando 17 horas diarias, muchas veces excediendo los tiempos legales”.

Sobre el mismo tenor, dijo que “hay aeropuertos más pequeños que la planta de controladores es menor, eso provoca falta de seguridad porque llegas a trabajar a las 7 de la mañana y a lo mejor vas a salir al día siguiente”.

Detalló que en aeropuertos congestionados como el AICM o Mazatlán, “los horarios son tres de 7 am a 2 pm de 2 pm a 9 pm, y 9 pm, a 7 am; lo que ha ocurrido es que” si te presentas a las 7 de la mañana por lo menos tres veces a la semana te dejan hasta las 12 de la noche, es decir, 10 horas de tiempo extra adicionales a tu jornada”.

Seguridad aérea y coordinación operativa

Así también, quien trabaja en turno nocturno, a las 7 am le dan otras siete horas, porque no hay suficiente personal.

Asimismo, señaló que “a los aeropuertos militares se les han dado más controladores de los que necesitan y el SENEAM (Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo) no se puede negar.

La coordinación de seguridad no es correcta, es una descoordinación total desde el momento en que se repartieron los aeropuertos y que hay lugares donde manda el ejército, la maría o los civiles, la coordinación se ha complicado para todos los funcionarios.

Finalmente, señaló que “hasta ahora, ocho años después le empieza a preocupar al Gobierno no tener controladores, la capacitación es muy mala y no están organizados por lo que no se ve alguna solución”.

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