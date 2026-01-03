Kamala Harris califica de “ilegal e imprudente” el actuar de Trump

Kamala Harris afirma que Trump es un dictador que quiere consolidarse en la región, tras las acción "ilegal" contra Venezuela. / Paras Griffin

Las acciones de Trump en Venezuela no hacen que Estados Unidos sea un país más seguro, más fuerte ni más asequible, advirtió la exvicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, tras la ofensiva militar ordenada por el presidente estadounidense contra el gobierno de Nicolás Maduro.

La demócrata puntualizó en redes que aunque Maduro es señalado como “un dictador brutal e ilegítimo ello no cambia el hecho de que la intervención fue ilegal e imprudente", repitiendo un patrón histórico de guerras promovidas bajo el argumento del cambio de régimen o la defensa de la democracia, pero que terminan en caos y altos costos para las familias estadounidenses.

Donald Trump’s actions in Venezuela do not make America safer, stronger, or more affordable.



That Maduro is a brutal, illegitimate dictator does not change the fact that this action was both unlawful and unwise. We’ve seen this movie before. Wars for regime change or oil that… — Kamala Harris (@KamalaHarris) January 4, 2026

¿Por qué acusa Kamala a Trump de mentir al pueblo estadounidense?

Harris señaló que el pueblo de Estados Unidos no quiere este conflicto y está cansado de que se le engañe. Afirmó que la intervención no tiene que ver con el combate al narcotráfico ni con la defensa de la democracia, sino con el control del petróleo venezolano y con la intención de Donald Trump de consolidarse como un “dictador regional”.

Recordaron que, de haber un interés real en esos objetivos, el mandatario no habría indultado a un narcotraficante convicto ni marginado a la oposición venezolana legítima, mientras busca acuerdos con figuras cercanas al régimen de Maduro.

¿Cuáles son los riesgos de la intervención en Venezuela?

El posicionamiento advierte que el presidente estadounidense está poniendo en riesgo a las tropas, gastando miles de millones de dólares, desestabilizando a toda una región y actuando sin autoridad legal clara, sin un plan de salida y sin beneficios tangibles para la población estadounidense.

¿Qué tipo de liderazgo se demanda en Estados Unidos?

Finalmente, Kamal hizo un llamado a un liderazgo que priorice reducir los costos para las familias trabajadoras, hacer cumplir el Estado de derecho, fortalecer las alianzas internacionales y, sobre todo, poner al pueblo estadounidense en primer lugar, en lugar de impulsar conflictos externos con altos costos humanos, políticos y económicos.

