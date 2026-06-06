León XIV desea unidad en el mundo con el Mundial de Futbol 2026

Unidad durante el Mundial de Futbol y terminar con la polarización mensajes del Papa León XIV de este sábado. / Vatican Pool

“Deseo a todos una competición que ayude a fomentar la unidad en el mundo; que veamos que el deporte puede unir a todos, con la disciplina, con el juego, pero sobre todo con la seriedad y el sacrificio”, fue el mensaje del Papa León XIV, tras ser cuestionado sobre la selección de su preferencia a días de que inicie el Mundial de Futbol 2026.

Tras recibir una playera de la Selección Mexicana de manos de la periodista Valentina Alazraki , el pontífice afirmó que hay selecciones pequeñas y a todas desea lo mejor, pero sobre todo que este deporte sea de unión.

Los Reyes de España, Felipe VI y la reina consorte Letizia Ortiz, fueron los encargados de dar la bienvenida al Papa León XIV en su visita oficial. / Carlos Alvarez Ampliar

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Este sábado, el Papa León tuvo una cálida recepción de parte de los Reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortíz y de la Iglesia Católica y sus feligreses.

Esta es la primera visita de la Iglesia Católica como un evento de Estado en 40 años. En su agenda contempla una misa de Corpus Cristi y la visita a Barcelona, en particular al templo de La Sagrada Familia.

El sumo pontífice hizo un llamado a la unidad, ante la polarización que se vive en España.

Como defensor de los derechos humanos y en favor de los migrantes el papa llamó a erradicar los abusos, hecho que fue alabado por el Rey Felipe en su discurso.

La visita de León XIV es la primera en 15 años de un Papa a España.

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