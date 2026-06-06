León XIV desea unidad en el mundo con el Mundial de Futbol 2026
Durante su vuelo a España donde fue recibido por los Reyes, el Papa recibió la playera de la Selección Mexicana de Futbol.
“Deseo a todos una competición que ayude a fomentar la unidad en el mundo; que veamos que el deporte puede unir a todos, con la disciplina, con el juego, pero sobre todo con la seriedad y el sacrificio”, fue el mensaje del Papa León XIV, tras ser cuestionado sobre la selección de su preferencia a días de que inicie el Mundial de Futbol 2026.
Tras recibir una playera de la Selección Mexicana de manos de la periodista Valentina Alazraki, el pontífice afirmó que hay selecciones pequeñas y a todas desea lo mejor, pero sobre todo que este deporte sea de unión.
TE PODRÍA INTERESAR: La ola humana más grande del mundo se vivió en la CDMX
Este sábado, el Papa León tuvo una cálida recepción de parte de los Reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortíz y de la Iglesia Católica y sus feligreses.
Esta es la primera visita de la Iglesia Católica como un evento de Estado en 40 años. En su agenda contempla una misa de Corpus Cristi y la visita a Barcelona, en particular al templo de La Sagrada Familia.
El sumo pontífice hizo un llamado a la unidad, ante la polarización que se vive en España.
Como defensor de los derechos humanos y en favor de los migrantes el papa llamó a erradicar los abusos, hecho que fue alabado por el Rey Felipe en su discurso.
La visita de León XIV es la primera en 15 años de un Papa a España.
TE PODRÍA INTERESAR: Seleccionado Iraní llegará a Tijuana con personal de apoyo incompleto por falta de visas