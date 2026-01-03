Donald Trump: “Algo tenemos que hacer con México” y acusa a los cárteles de gobernar al país

En una entrevista televisiva para Fox News tras la operación militar estadounidense que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia contra México y la administración de Claudia Sheinbaum.

Trump afirmó que, desde su perspectiva, los cárteles de la droga ejercen un control significativo sobre el territorio mexicano, y que la presidenta Sheinbaum no gobierna realmente el país frente a esos grupos criminales.

Las declaraciones para Fox News

“Somos muy amigables con ella, es una buena mujer, pero los cárteles dirigen México. Ella no dirige México… Algo habrá que hacer algo con México”, declaró Trump, insistiendo en que ha propuesto en múltiples ocasiones a la mandataria que permita una mayor participación de Estados Unidos en el combate al narcotráfico.

El mandatario estadounidense sostuvo que ha planteado “numerosas veces” a Sheinbaum la posibilidad de una intervención más directa contra las organizaciones criminales, y que su respuesta, según Trump, habría sido un rechazo directo: “No, no, no, por favor, señor presidente, no”.

Estas declaraciones se dan en el marco de un discurso reiterado de Trump sobre seguridad fronteriza y combate al narcotráfico, un tema que ha generado tensiones persistentes entre ambos gobiernos. El presidente estadounidense ha insistido en que el flujo de drogas desde México ha provocado cientos de miles de muertes en Estados Unidos, y ha responsabilizado a los cárteles mexicanos de esa crisis.

Trump niega mensaje directo para México

Trump negó que la reciente operación en Venezuela haya sido un mensaje directo para México, aunque reconoció su frustración ante lo que considera una falta de acciones contundentes por parte del gobierno mexicano frente al crimen organizado.

Desde la Ciudad de México, la postura oficial ha sido de rechazo a cualquier intervención militar extranjera y de defensa de la soberanía nacional. El gobierno de Sheinbaum ha reiterado que la cooperación bilateral en materia de seguridad debe darse bajo principios de respeto mutuo, coordinación institucional y sin injerencias.

El cruce de declaraciones se produce en un momento de alta sensibilidad diplomática, con una relación bilateral marcada por diferencias en seguridad, migración y combate al narcotráfico, y con un discurso estadounidense que vuelve a colocar a México en el centro del debate político interno en Washington.