Nicolás Maduro llega a Nueva York bajo fuerte dispositivo de seguridad

Este es el momento en que Nicolás Maduro llega al aeropuerto Steward en la Ciudad de Nueva York, custodiado por fuerzas armadas y elementos del FBI.

Al rededor de las 18:30 hora local de este 3 de enero, Nicolás Maduro descendió del avión USS Iwo Jima en el Aeropuerto Internacional Steward de Nueva York de los Estados Unidos luego de ser aprehendido por un grupo Fuerzas Especiales de Los Estados Unidos mientras se encontraba en una base militar en Caracas.

#URGENTE Nicolás Maduro llega a Nueva York con grilletes.



Video vía RRSS. pic.twitter.com/WiEGztENhX — W Radio México (@WRADIOMexico) January 3, 2026

Desde Huantánamo Nicolás Maduro llegó bajo la custodia de varios elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, de la CIA y del FBI.

Con cargos de narcotráfico, Maduro fue trasladado al Centro de Detención de Brooklyn, en donde enfrentará su proceso y compartirá reclusión con criminales de alto perfil.

Cabe recordar que desde 2020, Estados Unidos ha ofrecido una cuantiosa recompensa por la detención de Nicolás Maduro, quien también enfrentaría cargos por delitos como tortura.

¿Cuál ha sido la respuesta de Venezuela ante la detención de Maduro?

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, se manifestó ante los hechos, exigiendo al presidente de los Estados Unidos “la inmediata liberación” de Nicolás Maduro, a quien reconoció como el único mandatario de Venezuela.

En un mensaje televisado la vicepresidenta, -quien se rumoraba se habría refugiado en Rusia-, se dijo lista al igual que Venezuela para la defensa de su país, resaltando la defensa de “sus recursos naturales”, toda vez que el presidente Trump habría expresado durante tras la aprehensión de Maduro, el “interés de varias empresas por invertir en la extracción petrolera” en Venezuela.

