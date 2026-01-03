Fin de una era: Capturan a Nicolás Maduro justo después de que recibiera a una delegación de alto nivel China

La madrugada de este 3 de enero de 2026 ha quedado marcada como el día en que la geopolítica de América Latina cambió radicalmente. En una operación relámpago que combinó bombardeos de precisión con una incursión de fuerzas de élite, el gobierno de los Estados Unidos, bajo el mando de Donald Trump, ejecutó la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El operativo no solo puso fin a décadas de chavismo en el poder, sino que ocurrió apenas horas después de que Maduro intentara blindar su posición mediante una alianza estratégica con China.

¿Qué hacía un alto funcionario chino en Miraflores antes del ataque?

Apenas unas horas antes de que los helicópteros estadounidenses iluminaran el cielo de Caracas, Nicolás Maduro se encontraba en el Palacio de Miraflores recibiendo a una delegación de alto nivel de Pekín. El protagonista de este encuentro fue Qiu Xiaoqi, el enviado especial del gobierno de chino para asuntos de América Latina.

La reunión, que fue transmitida por medios estatales, tenía como objetivo revisar acuerdos de cooperación. Durante el evento, Maduro buscaba consolidar un “orden mundial multipolar” que sirviera de contrapeso a las sanciones de Washington. Para los analistas, el momento elegido por EE. UU. para atacar no fue casualidad: se dio justo cuando el régimen venezolano intentaba formalizar un nuevo nivel de protección con China, enviando un mensaje contundente contra la injerencia de potencias extranjeras en la región.

¿De qué delitos se acusa formalmente a la pareja presidencial?

Tras la exitosa extracción, la fiscal general de los Estados Unidos, Pamela Bondi, utilizó sus redes sociales para detallar la gravedad de las acusaciones. A través de un mensaje en la plataforma “X”, Bondi confirmó que tanto Maduro como Flores han sido procesados en el Distrito Sur de Nueva York bajo cargos que amenazan la seguridad nacional estadounidense. Los delitos específicos incluyen:

Conspiración de narcoterrorismo.

Conspiración para la importación de cocaína.

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Conspiración para poseer armamento pesado contra los Estados Unidos.

Bondi fue tajante al declarar que los acusados “enfrentarán pronto toda la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”. Asimismo, agradeció la valentía del presidente Trump y el profesionalismo del ejército por ejecutar esta misión de alto riesgo contra quienes describió como “narcotraficantes internacionales”.

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

¿Cómo impacta esta captura en el futuro de Venezuela?

La operación no solo representa un proceso judicial, sino un cambio total en el tablero político. Al ser extraídos de su “fortaleza de acero”, como la describió Trump, el vacío de poder ha generado reacciones encontradas. Mientras el sector oficialista bajo el mando de Diosdado Cabello llama a la resistencia, la oposición y gran parte de la comunidad internacional ven esto como el inicio de una transición.

Este evento promete el cese de una estructura señalada por la justicia internacional como un eje de tráfico de drogas. Con Maduro y Flores bajo custodia federal —presuntamente en un buque de guerra antes de su llegada a Nueva York—, se abre un capítulo donde la rendición de cuentas será el eje central de la relación entre Caracas y Washington.