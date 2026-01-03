AMLO condena en X la operación de EE. UU. en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló este viernes a través de su cuenta en X (antes Twitter) para pronunciarse sobre la operación militar de Estados Unidos en Venezuela y la posterior detención del presidente Nicolás Maduro, un hecho que ha elevado de forma abrupta la tensión política y diplomática en la región.

Aunque López Obrador subrayó que se encuentra retirado de la vida política, afirmó que sus “convicciones libertarias” le impiden permanecer callado ante lo que calificó como un “prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela” y el “secuestro de su presidente”. En su mensaje, el exmandatario mexicano condenó de manera explícita la intervención estadounidense y advirtió sobre los riesgos de normalizar acciones unilaterales en contra de gobiernos extranjeros.

En su pronunciamiento, López Obrador hizo un llamado directo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a actuar con prudencia y a no dejarse llevar por posiciones de línea dura dentro de su entorno político. “No escuche el canto de las sirenas”, escribió, en referencia a quienes impulsan respuestas militares como vía de solución a conflictos políticos y judiciales internacionales.

El expresidente retomó además uno de los principios históricos de la política exterior mexicana al citar a Benito Juárez: “El respeto al derecho ajeno es la paz”, una frase que ha sido recurrente en su discurso público para defender la autodeterminación de los pueblos y la no intervención como ejes de la diplomacia regional.

López Obrador también se definió como “mexicano y latinoamericano”, y expresó su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un contexto de creciente presión internacional sobre América Latina tras los acontecimientos en Venezuela.

La declaración del exmandatario se produjo luego de que Estados Unidos confirmara una operación en territorio venezolano que incluyó ataques selectivos y la captura de Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de delitos vinculados con narcotráfico y crimen organizado. La acción ha generado reacciones encontradas en la comunidad internacional, con llamados tanto a respaldar la medida como a condenarla por violar la soberanía venezolana y el derecho internacional.

Hasta el momento, el mensaje de López Obrador en X constituye una de las reacciones más claras de un exjefe de Estado latinoamericano frente a los hechos, y refuerza una postura que ha mantenido de forma consistente: el rechazo a la intervención militar extranjera como mecanismo para resolver conflictos políticos en la región.