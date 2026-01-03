Sheinbaum condena captura de Maduro por Estados Unidos: “Es una violación al derecho internacional”

Ante la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses durante un operativo de extracción, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó las acciones militares y exigió el cese de “cualquier acto de agresión” en Venezuela.

Denunciando una violación al Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, la mandataria solicitó la intervención de la ONU para desescalar las tensiones y “generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional”.

TE PUEDE INTERESAR: Trump confirma captura de Nicolás Maduro tras bombardeo en Venezuela

Acciones de la Cancillería

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que, a través de la Embajada de México en Venezuela, mantendrá comunicación constante con los connacionales en dicho territorio para brindarles la asistencia necesaria. Asimismo, hizo un llamado a los mexicanos en el exterior a permanecer atentos a la información que se comparta en las próximas horas.

Declaraciones desde Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos confirmó este sábado que Maduro fue capturado tras una serie de bombardeos en Caracas. En una conferencia de prensa ofrecida en Mar-a-Lago, Florida, el mandatario estadounidense aseguró que su país asumirá el control operativo del Estado venezolano de manera interina, mientras se realiza una “transición adecuada”.