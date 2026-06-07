¿Por qué Trump acusa de asesinato a Raúl Castro? Así fue su regreso a la vida pública en La Habana

Raúl Castro volvió a aparecer en público en medio de uno de los momentos más tensos entre Cuba y Estados Unidos de los últimos años. El exmandatario cubano, quien cumplió 95 años el pasado 3 de junio, participó en un acto oficial en La Habana organizado por el Ministerio del Interior, marcando su primera aparición pública desde que fue imputado por autoridades estadounidenses el mes pasado.

🇨🇺 Raúl Castro just walked back into public life like a U.S. murder indictment is a minor inconvenience.



His first appearance since being charged last month was at an Interior Ministry celebration in Havana on June 6th, with Cuban President Díaz-Canel.



Díaz-Canel called him a… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 6, 2026

Las imágenes fueron difundidas por la televisión estatal cubana y mostraron a Castro acompañado por el presidente Miguel Díaz-Canel y otros altos funcionarios del gobierno. La reaparición ocurre en medio de una nueva escalada de tensiones entre la administración del presidente Donald Trump y el gobierno cubano.

¿Por qué Estados Unidos acusa a Raúl Castro?

El gobierno de Donald Trump anunció en mayo de 2026 cargos contra Raúl Castro relacionados con el derribo de dos aeronaves civiles pertenecientes al grupo de exiliados cubanos Hermanos al Rescate en 1996.

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, Castro era ministro de Defensa de Cuba cuando ocurrió el incidente y habría tenido responsabilidad en la orden que derivó en la destrucción de las aeronaves. Las acusaciones incluyen asesinato, conspiración y destrucción de aeronaves.

Las autoridades cubanas han rechazado las acusaciones y consideran que forman parte de una nueva estrategia de presión política impulsada desde Washington.

Reaparición de Raúl Castro fortalece mensaje de unidad en Cuba

La presencia de Raúl Castro en el evento fue interpretada por analistas como una señal política hacia Estados Unidos. Aunque se retiró oficialmente de la dirección del Partido Comunista en 2021, el histórico líder de la Revolución Cubana continúa siendo una de las figuras con mayor influencia dentro del sistema político de la isla.

Durante el acto celebrado en La Habana, Miguel Díaz-Canel destacó la trayectoria de Castro y reiteró las críticas del gobierno cubano contra las sanciones económicas impuestas por Washington.

La aparición pública también sirvió para despejar rumores sobre su estado de salud, ya que no había sido visto públicamente desde las celebraciones del Primero de Mayo realizadas en la capital cubana.

¿Qué impacto tiene este nuevo conflicto entre Cuba y Estados Unidos?

La imputación contra Raúl Castro representa uno de los movimientos más agresivos de la administración Trump hacia Cuba desde su regreso a la Casa Blanca.

Además de endurecer sanciones económicas, Washington ha incrementado la presión diplomática sobre La Habana en temas relacionados con derechos humanos, democracia y seguridad regional. Mientras tanto, el gobierno cubano insiste en que las acusaciones tienen motivaciones políticas y forman parte de una campaña para aislar internacionalmente al país.

Por ahora, no existe ningún indicio de que Cuba contemple entregar a Raúl Castro a las autoridades estadounidenses. Sin embargo, su reaparición pública a los 95 años envía un mensaje claro: pese a la presión de Washington, una de las figuras más emblemáticas de la Revolución Cubana sigue ocupando un lugar central en la política de la isla.