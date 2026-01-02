Rescata policía de Ecatepec a bebé que fue golpeado por su padre

El recién nacido fue llevado a un hospital debido a las lesiones que le causó su padre. / Laurence Monneret

Un bebé de menos de dos meses de nacido fue rescatado por elementos de la policía municipal de Ecatepec, Estado de México, tras ser golpeado por su padre. La madre del menor también fue detenida por el presunto delito de violencia familiar y encubrimiento.

Un padre golpea a su bebé recién nacido en Ecatepec, Estado de México. Ya fue detenido junto con la madre del menor. Ampliar

Pretendía lanzar a su bebé desde un segundo piso

Efectivos del Sector 13 se trasladaron a un domicilio ubicado en la calle Durango, esquina con Guadalajara de la colonia Jardines de Morelos, tras recibir el reporte de que un hombre pretendía arrojar a su hijo desde el segundo piso de la vivienda. Al llegar, los policías encontraron a un grupo de aproximadamente 15 personas golpeando al sujeto, por lo que intervinieron para resguardarlo y realizar su detención.

La pareja del individuo Maricruz “N” relató que su esposo Johetzi “N” de 33 años golpeó a su bebé de 1 mes y 3 semanas de nacido, por lo que solicitó el traslado del agresor al Ministerio Público.

Al sitio arribaron paramédicos, quienes determinaron que por las lesiones del bebé se requería llevarlo a un hospital.

Johetzi “N” fue trasladado al Ministerio Público para realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

La madre fue detenida: no quiso denunciar al agresor de su bebé

Sin embargo, una vez en las instancias legales, la madre del menor decidió ya no continuar con la denuncia, ya que mencionó que no quería perjudicar a su pareja Johetzi “N”, por lo que se negó a llevar a su hijo al hospital para ser atendido de manera urgente por las lesiones que presentaba.

Ante esta situación, los oficiales procedieron a detener a la mujer informándole que, al no hacer la denuncia correspondiente incurría en los presuntos delitos de violencia familiar y encubrimiento.

Tras leerles sus derechos constitucionales, ambos fueron puestos a disposición de las autoridades para investigar su situación jurídica.

¿Qué pasó con el bebé golpeado por su papá?

En cumplimiento con los protocolos de actuación, el menor quedó bajo el resguardo del DIF Ecatepec.

Finalmente, el infante fue trasladado al Hospital General de Zona 196 del IMSS por personal del DIF, policías municipales y elementos de la Marina para su debida atención.