“Huachicol” en Edomex: Hallan toma clandestina de combustible y túnel conectado a ductos de Pemex en Ecatepec

Resultado de trabajos de investigación en coordinación con personal de Inteligencia y Pemex Logística así como de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), fue localizada en la colonia Jardines de Morelos del municipio mexiquense de Ecatepec, una toma clandestina combustible, lo que comúnmente se conoce como “huachicoleo”.

Luego de realizar un cateo a un domicilio ubicado en la calle de Viento de Revolución colonia Viento Nuevo aquí fue hallada esta toma clandestina y un túnel que conecta el ducto de Petróleos Mexicanos (PEMEX) de donde se estaba extrayendo combustible de manera ilícita.

¿Cómo se resguarda la zona tras el hallazgo?

El lugar se encuentra resguardado tanto por personal de la Guardia Nacional, como de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec que se encuentran en este punto laborando con las autoridades para poder continuar con las investigaciones y asimismo con las autoridades de Seguridad Física de Pemex para poder resguardar esta zona, dijo el director de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, Juan Jesús Clara.

“Encontramos una toma clandestina. Desconocemos cuántos metros hayan sido, es aquí en la colonia Viento Nuevo. Lo que le queremos decir a la ciudadanía, que no estén preocupados, que todo se está llevando de la manera más segura y para mitigar este riesgo, que es un riesgo inminente, y afortunadamente ya se localizó el donde hicieron la perforación, y está llevando trabajos ahorita de ponchado para mitigar el riesgo”, dijo el funcionario estatal.

¿Qué trabajos adicionales realizan las autoridades?

Este descubrimiento, dio pie a que las autoridades tuvieran que emprender la búsqueda de la posible toma clandestina, desde la que los delincuentes extraían el hidrocarburo de un gasoducto subterráneo que cruza por la zona.

Con el uso de maquinaria especializada, el personal desplegado excavó a un costado de la vialidad para verificar el estado de los conductos, lo que ocasionó el cierre de la calle, a fin de evitar el paso de transeúntes mientras se desarrollan estas labores.

Cabe resaltar que, al momento de este reporte, las autoridades no han confirmado si hay personas detenidas durante este operativo, que se suma a una lista de recientes esfuerzos por parte de las autoridades locales y federales para frenar el robo de combustible, también conocido como huachicol, que en Ecatepec ha tenido una alta prevalencia en años recientes.

