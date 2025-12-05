Vacuna contra hepatitis B dejará de recomendarse para recién nacidos de EU: riesgos,
El panel de asesores eliminó la recomendación vigente para proteger a los recién nacidos de desarrollar enfermedad hepática
Un comité de Estados Unidos aprobó suspender la recomendación para aplicar la vacuna contra Hepatitis B a los recién nacidos, pese a que el virus que puede derivar en enfermedad hepática crónica en la mayoría de los menores infectados.
La decisión ocurre meses después que el titular de Salud y activista antivacunas, Robert F. Kennedy Jr., despidió a 17 científicos del panel y colocó en su lugar a colaboradores cercanos que comparten su posición contra la inmunización.
Te puede interesar: Brasil combatirá el dengue con una vacuna propia: es la primera de una sola dosis en el mundo
¿Qué implica dejar de recomendar la vacuna contra hepatitis B en bebés?
El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) dejará la decisión de aplicar o no la vacuna al recién nacido en manos de las mujeres que obtengan un resultado negativo al virus, considerando “los beneficios y riesgos de la vacuna y los riesgos de infección”.
Sin embargo, la vacuna se seguirá aplicado al nacer en casos donde la madre de positivo al virus o tenga un resultado dudoso o desconocido.
Los riesgos de no vacunar a los recién nacidos contra hepatitis
Entre los lactantes y durante los primeros cinco años de vida, la posibilidad de que se desarrolle hepatitis B crónica es de 95%, frente al 5% de riesgo en la edad adulta.
Esta enfermedad es prevenible con la vacuna que se aplica poco después del nacimiento y un refuerzo semanas después que otorgan al bebé una protección total contra el virus.
Expertos en Salud estiman que la vacuna contra la hepatitis B, que es segura y efectiva, ha prevenido más de 500,000 infecciones y y más de 90,000 muertes en las últimas tres décadas.
¿Qué es la hepatitis B?
La hepatitis B es una infección transmitida por un virus que ataca al hígado y puede producir enfermedades agudas y crónicas, además que conlleva un alto riesgo de muerte por cirrosis o cáncer de hígado.
Se transmite a través de:
- De la madre al hijo durante el parto
- De un niño a otro durante los primeros cinco años de vida
- Lesiones con agujas, tatuajes y perforaciones
- Exposición a la sangre o líquidos orgánicos como saliva, semen, flujo menstrual y secreción vaginal
- Al compartir o reutilizar jeringas u objetos cortantes contaminados
Te puede interesar: ¿Cuál es la enfermedad de los 100 días? Síntomas y quién debe vacunarse en México
Síntomas de la hepatitis B
- Ictericia (coloración amarillenta de la piel y ojos)
- orina de color oscuro
- Cansancio
- Nauseas
- Vómito
- Dolor abdominal