El bebé rescatado en calles de Tultitlán será dado en adopción tras un segundo abandono por parte de su abuela paterna

El recién nacido rescatado en Tultitlán será dado en adopción tras ser desatendido por su abuela paterna.

El bebé que fue abandonado por sus padres, Lucio y Diana “N”, a inicios de febrero en calles de Tultitlán, Estado de México, será puesto en adopción luego de que una jueza federal de distrito así lo determinara. El menor permanece bajo el resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Toluca.

Nuestro interés es que él esté bien, que tenga derecho al amor, a una familia. — Jueza federal de distrito, Gabriela Villeda.

A pesar de que a la abuela paterna había manifestado su intención de quedarse con la custodia, cuando la jueza le asignado fecha y hora para visitar al menor, luego de que acudiera el 15 de mayo a un centro de asistencia social, la señora no se presentó, según dio a conocer el periodista Leo Speckman.

Sus padres continuarán con su condena luego de que se determinara que cometieron el delito de homicidio en grado de tentativa. Esto ocurrió después de que Lucio David “N”, de 18 años, fue captado abandonando al recién nacido dentro de una bolsa en la calle Fuente de Ópalo, en la colonia Fuentes del Valle, en Tultitlán, el martes 11 de febrero. Más tarde, un juez estableció que la evidencia también permitía vincular a la pareja, Daniela Jacel “N”, de 21 años.

TE PUEDE INTERESAR: Abuela de bebé abandonado en Tultitlán aún no tiene la custodia

La abuela del bebé abandonado en Tultitlán incumplió con sus visitas al menor. Ampliar

¿En dónde están los padres del bebé abandonado en Tultitlán?

Lucio David “N” permanece en el penal de Cuatitlán, mientras que Daniela Jacel “N” en el penal de Barrientos, en Tlanepantla.

¿Qué le pasó al bebé después de su abandono en Tultitlán?

En febrero, el recién nacido fue trasladado al Hospital Regional de Alta Especialidad Bicentenario de la Independencia, del ISSSTE en Tultitlán, donde fue atendido debido a que presentaba hipotermia y deshidratación.

Tras estabilizarlo, fue llevado al DIF de Toluca, donde ha permanecido desde entonces.

TE PUEDE INTERESAR: Bebé abandonado en Tultitlán no fue prematuro: ISSSTE da reporte de salud