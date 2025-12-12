Pidió una rinoplastia como regalo de XV años y terminó con infarto cerebral: el caso de Fernanda

La rinoplastia que pidió como regalo de XV años le provocó un infarto cerebral a Fernanda, quien además presenta parálisis y pérdida de la memoria.

La ilusión por el regalo de XV años de volvió una pesadilla para Fernanda, una menor de edad que sufrió un infarto cerebral durante la cirugía plástica de nariz que le practicaron en una clínica de la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

La menor resultó con secuelas neurológicas permanentes, mientras comienzan a conocerse parte de las irregularidades en su intervención, que recuerda el caso de Paloma Nicole, quien perdió la vida en Durango durante una cirugía estética a los 14 años.

¿Qué le pasó a Fernanda, la niña que pidió una rinoplastia como regalo de XV años?

La adolescente y sus padres acudieron a la clínica privada Sequeiros Beauty de la colonia Anáhuac en la CDMX, donde acordaron la rinoplastia de Fernanda, que se llevó a cabo en el Hospital MaxMedic el pasado 24 de agosto de 2025.

Sus familiares señalan que la menor no despertó tras la cirugía y aún así fue dada de alta, por lo que al preocuparse la llevaron al Hospital General, donde les informaron que sufrió un infarto cerebral. Ahora Fernanda está paralizada del brazo y pierna del lado derecho, además que perdió la memoria.

Caso Fernanda y la necesidad de la Ley Nicole

La situación de la menor de la ciudad de México remite a la reciente aprobación de la Ley Nicole en Durango, donde hace menos de un mes se prohibieron todas las cirugías estéticas innecesarias en menores de edad y castiga hasta con 8 años de cárcel a quienes lleven a cabo estos procedimientos así como a quienes usurpen la profesión médica.

La norma surgió a partir de la muerte de Paloma Nicole, una niña de 14 años que fue sometida a cirugía de pecho, glúteos y una lipotransferencia, lo que derivó en una muerte cerebral. Además, su madre consintió la intervención sin informar al padre biológico de la menor.

En el Senado ya se presentó una iniciativa para aprobar la Ley Nicole a nivel nacional.

¿Cuál es la edad mínima para una cirugía estética?

En México no existe una ley a nivel nacional que establezca una edad mínima para llevar a cabo una cirugía estética, ya que la Ley Nicole es pionera en el país y solo aplica en Durango. En el resto del país es posible llevarlas a cabo con el consentimiento de los padres.

Sin embargo, sí existen temas que deben vigilar los especialistas antes de practicar cirugía estéticas a menores de edad y adolescentes, recomendadas por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, a través de un artículo publicado en 2023. Estas son:

Estabilidad emocional

Madurez

Crecimiento físico

Riesgos

Violencia estética, detrás del auge de cirugías plásticas en menores de edad

Especialistas de la UNAM explican la violencia estética como la imposición de ciertos estándares estéticos para considerar bella a una persona:

Se propagan a través de las empresas, medios de comunicación e incluso los gustos de los hombres

Funcionan como un modo de presión

Generan inseguridades en la mujer

en la mujer Se basan en la visiones sexistas , raciales, miedo a la vejez y gordofobia

, raciales, miedo a la vejez y Los hombres también pueden padecerla, con estándares físicos relacionados principalmente con la altura y masa muscular

