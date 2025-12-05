Vetan a menores de las redes sociales en Australia: cuándo inicia y cómo funcionará la prohibición

Para protegerlos de contenidos dañinos, Australia prohíbe las redes sociales a los menores 16 años. La medida afecta a Facebook, Instagram, TikTok, entre otros.

El gobierno de Australia cumplirá su palabra y ya activó la cuenta regresiva para activar una pionera prohibición de redes sociales para los menores de 16 años que recibió el apoyo de la clase política y muchos padres de familia.

El impacto comienza a sentirse ahora que Meta comenzó a eliminar las cerca de 500,000 cuentas de jóvenes de entre 13 y 14 años en ese país.

Australia prohíbe el uso de redes sociales para menores de 16 años.

Las redes sociales afectadas en Australia

El impacto de la medida aún no está claro, pero no se antoja menor ya que el próximo miércoles 10 de diciembre cerrará el acceso a las plataformas más populares no solo de Australia, sino del mundo. Estas son:

TikTok

Youtube

Facebook

Instagram

Threads

X

Reddit

Snapchat

Twich

De no cumplir con esta ley, las empresas tecnológicas enfrentarán multas de casi 28 millones de euros, equivalentes a cerca de 593 millones de pesos mexicanos.

¿Por qué vetarán a los menores de las redes sociales?

La medida busca reducir el riesgo de exposición de los menores a riesgos digitales en beneficio de su salud mental y física.

Un estudio gubernamental previo sobre los menores en Australia, dio los siguientes datos:

El 96% de los niños de 10 a 15 años usan las redes sociales en el país.

7 de cada 10 menores usuarios fueron expuestos a contenido y comportamientos nocivos, como consumo de drogas, material misógino, sobre peleas, o que incentivan trastornos alimentarios o hasta el suicidio.

Uno de cada 7 menores sufrió acoso sexual por parte de otros niños o de personas adultas.

Más del 50% de los menores fue víctima de cyberacoso

Prohíben las cuentas de redes sociales a menores de 16 años en Australia para proteger su salud mental y evitar temas como el acoso cibernético.

Así funcionará la prohibición de las redes para menores australianos

La ley establece que las empresas de redes sociales son las responsables de hacer valer este veto por lo que deben tomar medidas para impedir que los menores de 16 años accedan a su plataforma a través de una verificación de edad.

De hecho, establece que no pueden basarse en la declaración de edad que han utilizado desde sus inicios.

Aunque aún hay muchos cabos sueltos sobre qué tan efectivos serán los controles para esta restricción, países como Dinamarca, España y Noruega están atentas a la ley en Australia, para analizar su posible implementación.

Los menores rechazan el veto a las redes

Tras el anuncio, dos jóvenes de 15 años presentaron una demanda ante el Tribunal Superior de Australia, donde afirman que esta norma vulnera su “derecho constitucional a la libertad de comunicación política”.

