Vinculan a proceso a la madre y al cirujano plástico, presuntos responsables de la muerte de Paloma Nicole ¿Cuándo obtendrían su sentencia?

Paloma Jazmín “N” , Víctor Manuel “N”, madre y padrastro de Paloma Nicole fueron detenidos y señalados por cuatro delitos entre ellos el homicidio de la menor.

Un juez de control de Durango, vinculó a proceso a los presuntos responsables de la muerte de Paloma Nicole, una adolescente de 14 años que falleció después de haber sido sometida a una cirugía estética.

Se trata de Paloma Yazmín, la madre de la menor, señalada como autora directa y acusada de omisión de cuidados y usurpación de funciones, así como del cirujano Víctor Manuel, considerado cómplice.

El médico también enfrenta cargos por abandono y práctica indebida del servicio médico, de acuerdo con la resolución judicial.

Las autoridades establecieron un plazo de tres meses para el cierre de la investigación, por lo que se espera que la sentencia sea dictada a principios de 2026. Mientras tanto, ambos permanecerán bajo prisión preventiva en el Centro de Readaptación Social No. 1 de la capital del estado de Durango.

Respecto a la complicidad entre ambos vinculados, cabe recordar que para ocultar la operación y la posterior muerte de la menor, se habrían justificado con un presunto chequeo que dio como diagnóstico: Covid, sin embargo, de acuerdo con un informe del titular de la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios de Durango, Saúl Fernández Saracho, se pudo comprobar que el documento presentado por la madre y el padrastro de Nicole, era falso.

De acuerdo con el proceso judicial, sería hasta el 2026 cuando los presuntos responsables de la muerte de Paloma Nicole pudieran acceder a una sentencia.

