Paloma Nicole: esto sabemos de la menor de 14 años muerta por una cirugía plástica en Durango

La adolescente Paloma Nicole Arellano, de 14 años, falleció el pasado 20 de septiembre tras complicaciones derivadas de una cirugía plástica.

Su padre, Carlos Arellano, denunció el fallecimiento ante la Fiscalía de Durango y señaló como responsables a su exesposa, a su pareja y al hospital donde se llevó a cabo el procedimiento que él no autorizó.

La denuncia del padre biológico de Paloma Nicole señala como responsables a la madre de la adolescente y a su pareja Víctor "N", quien es cirujano plástico. Ampliar

¿A qué cirugía estética se sometió Paloma Nicole?

A través de redes sociales, el señor Carlos Arellano denunció que su hija de 14 años fue sometida a una cirugía de aumento de pecho sin su consentimiento, solo con la aprobación de su madre.

Más tarde, el titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised), Saúl Fernández Saracho, aseguró que el expediente de Paloma marca que días antes de su muerte se le pusieron implantes mamarios y se le practicó una lipoescultura.

Por ello, la Fiscalía ya investiga la posible comisión de los delitos de omisión de cuidados y homicidio culposo.

Paloma Nicole y Carlos Arellano, su padre biológico, quien denunció que la adolescente murió tras ser sometida a una cirugía de aumento de pecho sin su consentimiento. Ampliar

Padre de Paloma Nicole no dio su consentimiento

El pasado 12 de septiembre, la madre de Paloma le informó que la menor había dado positivo a Covid-19 y la llevaría fuera de la ciudad durante unos días.

En su siguiente llamada, la madre de la adolescente de 14 años le informó que ella estaba muy grave. Tras el deceso, el certificado de defunción reportó que la causa eran complicaciones respiratorias debido a una enfermedad que derivó en edema cerebral, bradicardia y encefalopatía hipóxicas.

Aunque ambos padres firmaron un documento de descargo de responsabilidad por el fallecimiento, el padre presentó la denuncia un día después que él y su familia notaron que el cuerpo de la menor portaba un corpiño quirúrgico y tenía cicatrices.

¿Quién le hizo la cirugía de aumento de pecho a Paloma Nicole?

El médico a cargo de la cirugía de la adolescente de 14 años es Víctor “N”, quien está certificado como cirujano plástico de acuerdo con la Secretaría de Salud de Durango.

Adicionalmente, la dependencia señaló que la clínica donde se hizo la cirugía de aumento de pecho a Paloma Nicole cuenta con un permiso vigente de la Cofepris.

