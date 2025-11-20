“Ley Nicole”: Durango se convierte en el primer estado en sancionar cirugías plásticas en menores; así funciona

Cirugías estéticas en menores son delito en Durango con la "Ley Nicole".

Las cirugías estéticas realizadas en menores de edad ahora serán sancionadas en Durango gracias a la "Ley Nicole“, aprobada este jueves por el Congreso local, a dos meses del fallecimiento de Paloma Nicole, una joven de 14 años que murió en septiembre tras someterse a un procedimiento estético que derivó en complicaciones.

¿Cuáles son las sanciones de la “Ley Nicole” en Durango?

La ley contempla penas de 6 a 8 años de prisión para médicos que realicen estos procedimientos a menores, y de 4 a 6 años para los padres, al considerarse omisión de cuidados.

“Ley Nicole” también sanciona suplantación de profesión

Con esta aprobación, Durango se convierte en el primer estado del país en imponer sanciones penales específicas para este tipo de prácticas. La ley fue avalada por unanimidad y aún deberá publicarse en la Gaceta Oficial para su entrada en vigor.

La diputada local de Morena, Sandra Amaya, celebró la aprobación y señaló que con esta norma se “cierran vacíos legales que permitían prácticas peligrosas”, además de sancionar la suplantación de profesionales médicos y establecer la obligación de denunciar cualquier procedimiento irregular.

🟣 ¡Unanimidad por la protección de nuestra niñez; aprobamos Ley Nicole!



En el Pleno del Congreso del Estado, aprobamos la Ley Nicole, una reforma que protege la vida e integridad de nuestras niñas, niños y adolescentes, prohibiendo cualquier intervención quirúrgica estética en… pic.twitter.com/ag8kH8C5W8 — Sandra Amaya (@Sandra12Amaya) November 19, 2025

¿Qué le pasó a Paloma Nicole en Durango?

En septiembre, Paloma Nicole, de 14 años, fue sometida a una cirugía estética para la colocación de implantes mamarios. El procedimiento fue autorizado por la madre de la menor y realizado por su pareja, según denunció el padre, Carlos Arellano.

Días después, la madre, Paloma Jazmín “N”, y Víctor Manuel “N” fueron detenidos y vinculados a proceso por omisión de cuidados, falsificación de documentos y suplantación de profesión, de acuerdo con la Fiscalía estatal. El padrastro, además, es investigado por mala praxis.

