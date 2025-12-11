Ricardo Monreal defiende al diputado Pedro Haces de nexos con “El Limones”

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, salió en defensa de su compañero legislador, Pedro Haces Barba, a quien se liga con el presunto extorsionador Edgar Rodríguez Ortiz, alias “El Limones”, identificado como integrante de una banda del crimen organizado.

Pero también como integrante de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM, en el estado de Durango.

¿QUÉ DIJO MONREAL SOBRE LA PRESUNTA RELACIÓN ENTRE HACES BARBA Y “EL LIMONES”?

Monreal dijo que si Pedro Haces ya desmintió vínculo alguno de su organización sindical con dicho sujeto, hay que creerle, a menos que la investigación que llevan a cabo las autoridades, arroje lo contrario.

“Yo le creo al diputado Pedro Haces, si él ha dicho que no tiene ninguna relación y que no es miembro de su organización, yo le creo, salvo que hubiese prueba, al contrario, yo me retrato y me tomo fotografías con todo mundo, ahora que salí a la explanada, no sé cien. pero no conozco a 99 y no sé si mañana podrían ser presuntos responsables de algún delito, yo me tomo fotografías por amabilidad no por complicidad”.

MONREAL DESTACA EL TRABAJO Y TRAYECTORIA DE PEDRO HACES

Monreal Ávila sostuvo que el coordinador de Operación Política de Morena en San Lázaro , es decir, Pedro Haces, es un hombre honesto, un líder que ha construido su carrera “desde abajo” y un buen diputado.

Incluso, recordó que Pedro Haces no está afiliado a Morena y que si se confirma la actividad delictiva de “El Limones” y sus presuntos vínculos con el sindicato que encabeza Haces Barba, será un acierto de las autoridades de seguridad.

“Supongamos que fuera una gente como algunos medios han dicho, por las fotografías, miembro o cercano a él, le diría qué bueno que la Presidenta Claudia Sheinbaum está a fondo en la lucha contra la impunidad. Si él debe algo debe de pagarlo, yo no lo conozco, pero a lo mejor hasta en una fotografía sale también conmigo, no lo sé”.

Ricardo Monreal insistió en que la captura de Edgar Rodríguez, alias “El Limones” es un hecho digno de celebrar.

