;

  • 12 DIC 2025, Actualizado 02:36

Detienen a cinco integrantes de “Los Cabrera”, célula criminal ligada a “El Limones”

Como parte del operativo en el que se detuvo a “El Limones” se cumplimentaron nuevas órdenes de cateo donde se aseguraron armas, equipo táctico y vehículos, todos vinculados a “Los Cabrera”.

Fuerzas federales detuvieron en Durango y Coahuila a cinco presuntos integrantes de la célula criminal que lideraba Edgar Rodríguez Ortiz, alias &quot;El Limones&quot;.

Fuerzas federales detuvieron en Durango y Coahuila a cinco presuntos integrantes de la célula criminal que lideraba Edgar Rodríguez Ortiz, alias "El Limones".

Desde 2022 inicié mi camino por la radio. Mis letras comenzaron a verse reflejadas en las notas periodísticas de W Radio. Como redactora colaboro en distintos espacios y mi voz puede escucharse al aire en servicios informativos. Mi gusto por la cultura me llevo a formar parte del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.Rubi Santiago Ugarte

Cinco presuntos integrantes de “Los Cabrera” fueron detenidos en Durango y Coahuila como resultado del operativo que llevó a la captura de Edgar Rodríguez Ortiz, alias “El Limones”, jefe de plaza de esta organización criminal en La Laguna e identificado como miembro de la CATEM en la región.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum llama a gobernadores a unir esfuerzos en el combate a la extorsión

¿Cómo se desarrolló el operativo y quiénes participaron?

Elementos de la Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Centro Nacional de Inteligencia, además de autoridades locales, participaron en el despliegue que permitió detener a cinco personas más vinculadas con "Los Cabrera", grupo relacionado con extorsiones a comerciantes y ganaderos.

Fuerzas federales detuvieron en Durango y Coahuila a cinco presuntos integrantes de la célula criminal que lideraba Edgar Rodríguez Ortiz, alias "El Limones".

Como parte de este operativo se cumplimentaron nuevas órdenes de cateo en varios inmuebles ubicados en Durango y Coahuila, donde se aseguraron armas, equipo táctico y vehículos.

¿Qué relación tenía “El Limones” con la CATEM?

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el Gabinete de Seguridad informó que Edgar Rodríguez Ortiz se ostentaba como secretario de organización de la CATEM en Durango, solo por debajo del líder estatal.

Sin embargo, el dirigente nacional de la CATEM, Pedro Haces, negó la existencia de vínculos entre “El Limones” y la organización sindical.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad