Detienen a cinco integrantes de “Los Cabrera”, célula criminal ligada a “El Limones”
Como parte del operativo en el que se detuvo a “El Limones” se cumplimentaron nuevas órdenes de cateo donde se aseguraron armas, equipo táctico y vehículos, todos vinculados a “Los Cabrera”.
Cinco presuntos integrantes de “Los Cabrera” fueron detenidos en Durango y Coahuila como resultado del operativo que llevó a la captura de Edgar Rodríguez Ortiz, alias “El Limones”, jefe de plaza de esta organización criminal en La Laguna e identificado como miembro de la CATEM en la región.
¿Cómo se desarrolló el operativo y quiénes participaron?
Elementos de la Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Centro Nacional de Inteligencia, además de autoridades locales, participaron en el despliegue que permitió detener a cinco personas más vinculadas con "Los Cabrera", grupo relacionado con extorsiones a comerciantes y ganaderos.
Como parte de este operativo se cumplimentaron nuevas órdenes de cateo en varios inmuebles ubicados en Durango y Coahuila, donde se aseguraron armas, equipo táctico y vehículos.
¿Qué relación tenía “El Limones” con la CATEM?
En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el Gabinete de Seguridad informó que Edgar Rodríguez Ortiz se ostentaba como secretario de organización de la CATEM en Durango, solo por debajo del líder estatal.
Sin embargo, el dirigente nacional de la CATEM, Pedro Haces, negó la existencia de vínculos entre “El Limones” y la organización sindical.