Detienen a cinco integrantes de “Los Cabrera”, célula criminal ligada a “El Limones”

Fuerzas federales detuvieron en Durango y Coahuila a cinco presuntos integrantes de la célula criminal que lideraba Edgar Rodríguez Ortiz, alias "El Limones".

Cinco presuntos integrantes de “Los Cabrera” fueron detenidos en Durango y Coahuila como resultado del operativo que llevó a la captura de Edgar Rodríguez Ortiz, alias “El Limones”, jefe de plaza de esta organización criminal en La Laguna e identificado como miembro de la CATEM en la región.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum llama a gobernadores a unir esfuerzos en el combate a la extorsión

¿Cómo se desarrolló el operativo y quiénes participaron?

Elementos de la Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Centro Nacional de Inteligencia, además de autoridades locales, participaron en el despliegue que permitió detener a cinco personas más vinculadas con "Los Cabrera", grupo relacionado con extorsiones a comerciantes y ganaderos.

Fuerzas federales detuvieron en Durango y Coahuila a cinco presuntos integrantes de la célula criminal que lideraba Edgar Rodríguez Ortiz, alias "El Limones". Ampliar

Como parte de este operativo se cumplimentaron nuevas órdenes de cateo en varios inmuebles ubicados en Durango y Coahuila, donde se aseguraron armas, equipo táctico y vehículos.

En continuidad a los cateos realizados en Durango y Coahuila, donde fue detenido Edgar “N”, alias “El Limones”, identificado como objetivo prioritario y operador financiero de un grupo delictivo, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico, @Defensamx1, @SSPCMexico y el Centro Nacional de… pic.twitter.com/scmlyp0xtA — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) December 11, 2025

¿Qué relación tenía “El Limones” con la CATEM?

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el Gabinete de Seguridad informó que Edgar Rodríguez Ortiz se ostentaba como secretario de organización de la CATEM en Durango, solo por debajo del líder estatal.

Sin embargo, el dirigente nacional de la CATEM, Pedro Haces, negó la existencia de vínculos entre “El Limones” y la organización sindical.