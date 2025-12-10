Detienen a “Limones”, extorsionador ligado a “Los Cabrera”

Detienen a extorsionador de comerciantes y ganaderos en Durango

La madrugada de este miércoles se realizó un operativo de seguridad encabezado por fuerzas federales que arrojaron la detención de Edgar “N”, alias “Limones”, presunto extorsionador de comerciantes y ganaderos.

Se efectuaron dos cateos por parte de la Marina y la Guardia Nacional en las colonias El Ciprés y J. Guadalupe Rodríguez.

El secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch informó en redes sociales sobre estas acciones, dijo que, tras realizar labores de inteligencia, fue detenido en Durango Edgar “N”, alias “Limones”, integrante de la organización criminal conocida como “Los Cabrera”.

¿Por qué es relevante la detención de “Limones”?

Su detención constituye un golpe directo a las redes de extorsión, en línea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Dio a conocer que el detenido era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, así como por operar las finanzas del grupo delictivo.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó operaciones irregulares relacionadas con extorsión y fraude. Durante la acción se aseguraron armas largas, una granada y equipo táctico.

¿Qué autoridades participaron en el operativo?

En la publicación agradece la coordinación con el Gobierno de Coahuila por su activa participación en este caso y en el combate a la extorsión.

