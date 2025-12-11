Choque en San Lázaro por María Corina Machado: López Rabadán celebra su escape y Monreal marca distancia

Kenia López Rabadán dijo que quien la haya ayudado a llegar a Noruega, “sin lugar a dudas es un gran ser humano y es un libertario”. / Rune Hellestad

Luego de que la Secretaría de Gobernación se deslindó de la aeronave con matrícula mexicana que llevó a la María Corina Machado a Oslo, y aclarara que la venezolana nunca estuvo en nuestro país, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, dijo que quien la haya ayudado a llegar a Noruega, “sin lugar a dudas es un gran ser humano y es un libertario”.

La legisladora panista consideró muy positivo que se apoye a una mujer valiente que busca fortalecer las instituciones democráticas de Venezuela.

Ampliar

Te podría interesar: María Corina Machado, fracturada en enero por el gobierno de Maduro, hoy recibe el Nobel y busca atención médica

¿Qué dijeron legisladores sobre el viaje a Oslo?

En contraste, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, mencionó que no comparte las posiciones políticas de María Corina Machado.

“Yo no me sumo al aplauso fácil a ese tipo de personalidades, aunque la respeto”. — Ricardo Monreal

NurPhoto Ampliar

También puedes leer: María Corina Machado aparece en Oslo: La premio Nobel de la Paz 2025 salió de Venezuela con ayuda de EU

¿Qué afirmó Gobernación sobre la aeronave?

La Secretaría de Gobernación afirmó que la aeronave con matrícula mexicana no tuvo relación con autoridades del país y que la Premio Nobel de la Paz 2025 no estuvo en territorio nacional, descartando cualquier participación oficial en su traslado.

Se sabe que la aeronave es propiedad de la empresa Redwings S.A. de C.V., con sede en Querétaro, y es una Embraer Legacy 605, con matrícula XA-FUF.

Esta sería la aeronave que trasladó a Corina Machado a Oslo Ampliar

Síguenos en Google News y encuentra más información